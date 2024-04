WAISCHENFELD/LKR. BAYREUTH. Am Montagmorgen entdeckte ein Passant einen leblosen Körper in der Wiesent. Die Kriminalpolizei Bayreuth übernahm die weiteren Ermittlungen zu dem Todesfall und schließt Fremdverschulden derzeit aus.

Am Montagmorgen gegen 09:15 Uhr verständigte ein Passant die Pegnitzer Polizei. Er entdeckte zuvor eine leblose Person im Wasser im Bereich eines Wehrs der Wiesent. Umgehend fuhren Rettungskräfte sowie eine Streife der Pegnitzer Polizei zur Unglücksstelle. Die Feuerwehr holte den leblosen Körper aus dem Wasser. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnte die Notärztin nur noch den Tod des Mannes feststellen. Es handelt sich um einen 60-Jährigen aus dem Rhein-Erft-Kreis in Nordrhein-Westfalen. Dieser befand sich auf Urlaubsreise in Waischenfeld.

Die Kriminalpolizei Bayreuth übernahm vor Ort die weiteren Ermittlungen und geht nach dem aktuellen Stand von einem Unglücksfall aus. Die Ermittler schließen Fremdverschulden derzeit aus.