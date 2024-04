505. Körperverletzungsdelikt; Festnahme eines Tatverdächtigen – Maxvorstadt

Am Mittwoch, 27.03.2024, gegen 20:20 Uhr, wurde ein 24-jähriger afghanischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz im Landkreis Starnberg von einem 32-jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz in Deutschland im Bereich einer Straßenbahnhaltestelle bedrängt. Hierbei versuchte der 32-Jährige den 24-Jährigen in die Ecke eines Trambahnhäuschens zu drängen. Anschließend griff er den 24-Jährigen tätlich an, indem er ihm unter anderem mit der Faust ins Gesicht schlug, woraufhin dieser zu Boden ging.

Ein Zeuge verständigte daraufhin den Notruf der Polizei

Erst durch das Einschreiten von Zeugen konnte der 32-Jährige vom 24-Jährigen getrennt werden. Durch die eintreffende Polizei wurde der 32-Jährige noch vor Ort festgenommen.

Während des gesamten Vorfalls beleidigte der alkoholisierte 32-Jährige den 24-Jährigen mit fremdenfeindlichen Äußerungen. Der 24-Jährige wurde durch den Vorfall nicht unerheblich verletzt und er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der 32-Jährige wurde wegen Körperverletzung und Beleidigung angezeigt. Er wurde nach der Anzeigenerstattung und Sachbearbeitung einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl.

Das Kommissariat 44 (Staatsschutz) der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

506. Kontrollen in der Autoposer Szene – München und die Landkreise Erding, München und Rosenheim

Vom Freitag, 29.03.2024, 17:00 Uhr bis Samstag, 30.03.2024, 01:00 Uhr und vom Samstag, 30.03.2024, 17:00 Uhr bis Sonntag, 31.03.2024, 03:00 Uhr fanden mehrere Kontrollen im Zusammenhang mit der Autoposer-Szene statt, an denen Kräfte der Münchner Polizei, der Bayerischen Bereitschaftspolizei sowie der Polizeipräsidien Oberbayern Nord und Süd beteiligt waren.

An verschiedenen Orten (z.B. in Unterföhring und Garching im Landkreis München, in Kolbermoor und in Erding), an denen teilweise über 100 Fahrzeuge und mehrere hundert Personen (auch Zuschauer) festgestellt wurden, wurden Belehrungen, Kontrollen, Platzverweise und Straßensperrungen von der Polizei durchgeführt und es wurden auch mehrere Personen wegen Verkehrsverstößen angezeigt.

Diese Treffen sind überwiegend nicht genehmigungsfähige Veranstaltungen, bei denen viele Verkehrsverstöße mit zum Teil sehr hohem Gefährdungspotential (wie z.B. sog. Burnouts) von Fahrzeugführern begangen werden, die oft auch mit getunten und technisch veränderten Fahrzeugen unterwegs sind.

Am Freitag, 29.03.2024, gegen 22:15 Uhr wurde ein 38-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Dachau, der am Frankfurter Ring mit einem Ford Pkw fuhr, kontrolliert. Die Abgasanlage des Pkw hatte kein Genehmigungszeichen. Der PKW wurde zur Überprüfung sichergestellt.

Am Samstag, 30.03.2024, gegen 00:15 Uhr fiel in der Maria-Probst-Straße ein Mercedes Pkw auf, der von einem 27-Jährigen mit Wohnsitz in München gefahren wurde. Das Fahrzeug war sehr laut und bei der Kontrolle wurden Veränderungen an der Abgasanlage festgestellt. Das Fahrzeug wurde zur technischen Überprüfung sichergestellt.

Am Samstag, 30.03.2024, gegen 18:45 Uhr wurde in Riem ein 19-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Altötting festgestellt, der dort mit einem Mitsubishi Pkw unterwegs war. An dem Fahrzeug wurden mehrere Veränderungen am Fahrwerk und am Motor festgestellt, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen können. Der Pkw wurde sichergestellt.

Später gegen 22:30 Uhr fiel ein BMW Pkw auf, mit dem ein 21-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Pfaffenhofen in Erding fuhr. An dem BMW fehlte das vordere Kennzeichen. Bei der Kontrolle konnte der Fahrer das Kennzeichen zeigen und wieder am Fahrzeug anbringen. Er wurde wegen eines Kennzeichenmissbrauchs angezeigt.

Am Sonntag, 31.03.2024, gegen 00:15 Uhr wurde ein 20-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Erding kontrolliert, der in Erding mit einem BMW Pkw fuhr. Die Fahrtrichtungsanzeiger des Pkw waren umcodiert. Eine entsprechende Verkehrsordnungswidrigkeit wurde angezeigt und die zuständige Zulassungsstelle wird informiert.

Gegen 01:00 Uhr wurde in der Ludwigsvorstadt ein 21-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Bautzen festgestellt, der dort mit einem BMW Pkw unterwegs war. An dem Fahrzeug wurden mehrere Veränderungen (Fahrwerk, Bereifung und Beleuchtung) festgestellt, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen. Der Pkw wurde abgeschleppt und die Verkehrsverstöße wurden angezeigt.

Gegen 01:15 Uhr wurde in Garching ein 19-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Landshut mit einem BMW Pkw kontrolliert. Das vordere Kennzeichen befand sich schlecht erkennbar hinter der Windschutzscheibe und Veränderungen am Fahrwerk des BMW waren nicht eingetragen. Die Verstöße wurden angezeigt.

Zusammen wurden bei den Einsätzen über 3.000 Personen und über 1.000 Fahrzeuge in diesem Kontext festgestellt. Es waren jeweils über 130 Beamtinnen und Beamte im Einsatz, die circa 120 Verstöße anzeigten und circa 360 Platzverweise aussprachen.

507. Fahren eines Kleinkraftrades ohne Fahrerlaubnis unter dem Einfluss von Alkohol – Unterföhring

Am Freitag, 29.03.2024, gegen 23:45 Uhr, wollte eine Streifenbesatzung der Münchner Polizei einen 17-jährigen Fahrer mit Wohnsitz im Landkreis München eines Kleinkraftrades Kwang Yang im St.-Valentin-Weg anhalten und kontrollieren. Der 17-Jährige fuhr vor den Beamten weg und wollte sich der Kontrollsituation entziehen. Er bog in den St-Emmeran-Weg ab. Dabei stürzte er und rutschte mit dem Kleinkraftrad gegen einen dort am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Ford Pkw.

Nach dem Sturz entfernte er sich zu Fuß. Er konnte von den Beamten kurz danach erreicht und angehalten werden. Er machte auf die Beamten einen alkoholisierten Eindruck und eine freiwillige Atemalkoholkontrolle wurde durchgeführt. Dabei bestätigte sich der Verdacht auf den Konsum von Alkohol. Bei der ersten Abklärung vor Ort ergab sich auch der Verdacht, dass der 17-Jährige Betäubungsmittel konsumiert hatte. Es wurde eine Blutentnahme im Institut für Rechtsmedizin durchgeführt. Dazu stellte sich auch heraus, dass er keine Fahrerlaubnis hatte.

Der 17-Jährige wurde wegen eines unerlaubten Entfernens vom Unfallort, eines Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einer Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt und nach der Anzeigenerstattung und Sachbearbeitung einem Sorgeberechtigten übergeben.

Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von circa 1.500.- Euro.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

508. Größerer Polizeieinsatz wegen eines Körperverletzungsdeliktes – Brunnthal

Am Samstag, 30.03.2024, gegen 17:30 Uhr, wurde die Polizei über ein Körperverletzungsdelikt in einer Unterkunft in der Münchner Straße in Brunnthal informiert. Die Beteiligten und Zeugen waren alles litauische Staatsbürger, die dort untergebracht und deutlich alkoholisiert waren.

Bei der Notrufsituation und auch bei den ersten Abklärungen vor Ort gab es aufgrund der Alkoholisierung und unterschiedlicher Sprachkompetenzen Verständigungsprobleme. Es bestand der Verdacht, dass es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen einem 23-Jährigen und einem 27-Jährigen gekommen wäre, bei der der 23-Jährige ein Messer benutzt haben könnte.

Der 27-Jährige war bei den Beamten vor dem Haus und er war im Gesicht leicht verletzt. Um eine möglicherweise gefährdende Situation in dem Haus zu überprüfen, wurden weitere Einsatzkräfte der Polizei zu der Einsatzörtlichkeit geschickt und das Objekt wurde umstellt. Die Beamten betraten die Unterkunft und konnten den 23-jährigen Tatverdächtigen in einem Zimmer antreffen und vorläufig festnehmen. Ein Messer wurde nicht aufgefunden und auch eine vollendete Tatausführung mit einem Messer bestätigte sich bei den weiteren Abklärungen nicht. Die Verletzungen im Gesicht des 27-Jährigen wurden wahrscheinlich durch Faustschläge des 23-Jährigen verursacht.

Der 23-Jährige wurde zu einer Polizeiinspektion gebracht und wegen einer Körperverletzung angezeigt. Danach wurde er bis in den frühen Morgen in Sicherheitsgewahrsam genommen und dann wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Kriminalpolizei.

509. Pkw kommt von Fahrbahn ab und kippt auf die Seite; eine Person verletzt – Untergiesing

Am Montag, 01.04.2024, gegen 03:25 Uhr fuhr ein 18-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem VW Pkw auf der Tegernseer Landstraße. Dort kam er aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Pkw gegen einen dortigen Baum, der dadurch stark beschädigt wurde. Danach kippte das Auto auf die linke Fahrzeugseite und blieb so auf der Fahrbahn liegen.

Ein Zeuge, der den Unfall bemerkte, alarmierte den Polizeinotruf 110, woraufhin Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt wurden.

Der 18-Jährige befand sich alleine in dem Fahrzeug und konnte nach dem Unfall das Fahrzeug verlassen. Er wurde bei dem Unfall verletzt und nach einer ersten Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach der ersten Unfallaufnahme der Münchner Verkehrspolizei an der Unfallörtlichkeit wurde der Pkw von der Feuerwehr wieder auf alle vier Räder gestellt. Danach wurde das Fahrzeug abgeschleppt.

Bei dem Unfall kam es zu einem Gesamtschaden von circa 10.000.- Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.