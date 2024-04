NÜRNBERG. (315) Am Sonntagmorgen (31.03.2024) ereignete sich eine handfeste Auseinandersetzung am Nürnberger Hallplatz. Ein 36-jähriger Mann steht im Verdacht einen 35-Jährigen und einen 44-Jährigen teils mit Fußtritten traktiert zu haben. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Die Beteiligten gerieten mutmaßlich bereits zuvor in einer Gaststätte in der Klaragasse in Streit. Nach dem Verlassen der Gaststätte wurde dieser Streit handgreiflich. Im weiteren Verlauf soll der 36-Jährige auf seine Kontrahenten zunächst mit der Faust und im Fall des 44-Jährigen auch mit Fußtritten gegen den Kopf losgegangen sein.

Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte waren schnell zur Stelle und schritten ein. Hierbei nahmen sie den 36-Jährigen vorläufig fest. Der 35-Jährige erlitt bei der Auseinandersetzung schwere Kopfverletzungen. Die Verletzungen des 44-Jährigen fielen etwas leichter aus. Beide kamen zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Nach den ersten Ermittlungen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte sowie des Kriminaldauerdienstes übernimmt die weitere Sachbearbeitung in dem Fall die Nürnberger Kriminalpolizei. Die Beamten bitten Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.

