NÜRNBERG. (311) Unbekannte Täter sprühten in den vergangenen Tagen unter anderem ein Hakenkreuz an eine Lärmschutzwand in Nürnberg Röthenbach Ost. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Die Unbekannten besprühten die Lärmschutzwand zur Weißenburger Straße (in der Straße Zum Birkig) mit einem Hakenkreuz und einem Schriftzug. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.



Erstellt durch: Marc Siegl