NÜRNBERG. (310) In den frühen Sonntagmorgenstunden (31.03.2024) versuchte ein zunächst unbekannter Täter mehrere Fahrzeuge im Nürnberger Westen aufzubrechen. Dank aufmerksamer Anwohner konnte kurz darauf ein Tatverdächtiger festgenommen werden.



Den Zeugen war der Mann gegen 04:30 Uhr aufgefallen, wie er sich im Bereich der Dechsendorfer und Seebacher Straße an geparkten Pkw zu schaffen machte. Weil der Verdacht nahe lag, dass der Unbekannte versuchte, die Fahrzeuge aufzubrechen, verständigten sie den Notruf der Polizei. Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-West fuhren daraufhin die Tatörtlichkeit an und nahmen vor Ort einen 50-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest.

Bei der Überprüfung vor Ort stellten die Beamten an insgesamt drei Fahrzeugen Aufbruchspuren fest. In einem der Fälle war es dem Täter gelungen, in da Fahrzeug zu kommen.

Die Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-West leiteten gegen den 50-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie wegen Sachbeschädigung ein. Die weiteren Ermittlungen hat der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernommen.



Erstellt durch: Marc Siegl