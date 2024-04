TREUCHTLINGEN. (309) Am Donnerstagvormittag brach ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in Treuchtlingen (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Der Unbekannte verschaffte sich gegen 09:30 Uhr Zutritt zu dem Haus in der Köblerfeldstraße. Im Anwesen durchwühlte er mehrere Zimmer und entwendete unter anderem mehrere Hundert Euro Bargeld. Im Anschluss verließ er das Haus und ging davon.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Vom Täter liegt folgende Personenbeschreibung vor:

Etwa 50-60 Jahre alt; etwa 1,80m groß; auffallend hagere Statur; glänzendes Gesicht; trug eine schwarz Jogginghose, einen schwarzen Kapuzenpullover mit Kapuze über dem Kopf und schwarze Badeschuhe mit weißen Socken.

Die Ermittler bitten Zeugen, die den Vorfall selbst oder eine Person beobachtet haben, auf die die genannte Personenschreibung zutrifft, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl