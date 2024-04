Verkehrskontrollen am Untermain - Mehrere Fahrten unter Alkoholeinfluss festgestellt

BAYERISCHER UNTERMAIN. Im Laufe des Wochenendes konnten die Dienststellen am Untermain gleich mehrere Fahrzeugführer aus dem Verkehr ziehen, die alkoholisiert unterwegs waren. Dieser erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

Fahrradfahrer in Nilkheim gestoppt

Am Freitag, gegen 08:10 Uhr, fiel einer Streife der Aschaffenburger Polizei ein Radfahrer in der Großostheimer Straße auf, der durch seine unsichere Fahrweise auffiel. Ein Atemalkoholtest bei dem 43-Jährigen ergab ein Ergebnis von knapp zwei Promille. Der Mann widersetzte sich in der Folge den Maßnahmen der Beamten und musste gefesselt werden. Nach einer Blutentnahme wurde er von der Dienststelle aus entlassen.

Pkw-Kontrollen in Kleinwallstadt und Aschaffenburg

Am Samstag, gegen 11:30 Uhr, wurde ein 53-Jähriger in der Mittleren Torstraße gestoppt. Der Mann war mit einem Atemalkoholwert von rund 0,7 Promille unterwegs. Auch in Aschaffenburg in der Schillerstraße wurde ein 24-Jähriger am Samstagvormittag mit einem identischen Alkoholwert in der kontrolliert. Beide Fahrer erwartet nun ein Bußgeld, ein Fahrverbot sowie Punkte im Verkehrszentralregister.

Skoda-Fahrer mit 1,6 Promille

In der Buschstraße in Hösbach unterzog eine Streife der Aschaffenburger Polizei eine 60-Jährigen einer Kontrolle. Der Mann schwankte beim Verlassen des Fahrzeuges. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von 1,7 Promille. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

40-Jährige mit über zwei Promille

In der Goldbacher Straße in Aschaffenburg wurde am Sonntag, gegen 22:00 Uhr, eine Golf-Fahrerin kontrolliert. Diese war mit über zwei Promille in ihrem Pkw unterwegs. Die Sicherstellung des Führerscheins, eine Blutentnahme und ein Ermittlungsverfahren sind die Folge.

Weiterhin gezielte Verkehrskontrollen in ganz Unterfranken

Die unterfränkische Polizei wird ihre Anstrengungen im Bereich der Präventionsarbeit, aber auch die Kontrolltätigkeiten weiter intensivieren, um entsprechende Fahrzeugführer aus dem Verkehr zu ziehen.

„Die Unfallzahlen zeigen, wer sich berauscht hinter das Steuer setzt, gefährdet sich und andere und das ist nicht hinnehmbar! Für mich steht es außer Frage, dass wir dem entgegenwirken und auch mit Blick auf anstehende Änderungen im Betäubungsmittelrecht verstärkt auf gezielte Kontrollen und Aufklärung setzen.“ (Detlev Tolle, Polizeipräsident)

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG, OT DAMM. Am Donnerstag, zwischen 16:15 Uhr und 17:15 Uhr wurde ein schwarzes Fahrrad der Marke Cube Polarweiß entwendet. Das Fahrrad wurde in der Straße "Am Dämmer Tor" an einem Fahrradständer abgesperrt abgestellt.

HAIBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Montag, 12:00 Uhr und Freitag, 10:50 Uhr wurde ein blauer Hyundai in der Straße "Birkenwiese" beschädigt.

BESSENBACH, OT KEILBERG, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwochnachmittag, zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr parkte ein grauer Skoda in der Hauptstraße. In dieser Zeit, wurde der rechte Außenspiegel des Fahrzeugs beschädigt.

ASCHAFFENBURG / DAMM. Am Samstag, zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr, wurde auf einem Parkplatz in der Schönbornstraße ein geparkter Mercedes angefahren.

ASCHAFFENBURG / DAMM. Am Samstag, zwischen 11:30 Uhr und 17:00 Uhr, wurde in der Mittelstraße ein blauer BMW angefahren.

LAUFACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Samstag, 22:00 Uhr, und Sonntag, 14:00 Uhr, wurden in der Eichgartenstraße an einem Land Rover die beiden linken Reifen mutwillig beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KARLSTEIN A. MAIN, OT. GROßWELZHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstag, zwischen 14:00 Uhr und 21:50 Uhr wurde gewaltsam die Eingangstüre einer Hütte des Angelsportvereins geöffnet. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

WÖRTH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Zwischen dem 23.03.2024, 15:30 Uhr und dem 29.03.2024, 15:00 Uhr wurde gewaltsam ein Holzschuppen in der Landstraße auf dem dortigen Campingplatz geöffnet. Der insgesamt entstandene Schaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

ERLENBACH AM MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Freitag, zwischen 16:45 Uhr und 18:00 Uhr wurde ein blauer BMW an der linken Seite beschädigt. Das Fahrzeug parkte in der Kettelerstraße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.