HOFKIRCHEN, LKR. PASSAU. Ein Großbrand im Ortskern der Gemeinde hat ein massives Aufgebot an Einsatzkräften auf den Plan gerufen. Zahlreiche Feuerwehren bekämpfen seit den Morgenstunden die Flammen, mehrere aneinandergrenzende Häuser wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Die Mitteilung über den Brand in der Deggendorfer Straße erfolgte am heutigen Ostermontag, 01.04.2024, gegen 05.55 Uhr bei der Integrierten Leitstelle in Passau. Diese wiederum verständigte die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Niederbayern in Straubing.

Nach aktuellem Sachstand wurde bislang niemand verletzt, der Sachschaden dürfte von großem Ausmaß sein. Mehrere Personen aus den Häusern wurden in Sicherheit gebracht.

Über die Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden, diesbezüglich sind weitere Ermittlungen erforderlich.

Der Bereich um den Brandort ist abgesperrt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Ortskern von Hofkirchen zu meiden und zu weiträumig zu umfahren.

Wegen der starken Rauchentwicklung werden Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Bei Vorliegen weiterer nennenswerter Erkenntnisse wird nachberichtet.