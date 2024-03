ERDING.Brand in Erding verursacht Millionenschaden. Bei einem Brand in einem Erdinger Geschäftsgebäude entstand am gestrigen Abend hoher Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Gegen 20:20 Uhr waren die Rettungskräfte über das Feuer in dem Gebäude an der Landshuter Straße informiert worden. Nach bisherigen Ermittlungen war der Brand im Keller des Hauses ausgebrochen, in dem Tanzlokal untergebracht ist. Dieses war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs geschlossen.

Durch die alarmierten Feuerwehrkräfte wurden die Besucher einer Bar im Erdgeschoss evakuiert. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Die Löscharbeiten zogen sich über mehrere Stunden hin. Hierbei gelang es den Einsatzkräften, eine Ausbreitung der Flammen zu verhindern und das Feuer schließlich erfolgreich zu bekämpfen.

Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache übernommen. Erste Hinweise deuten auf einen technischen Defekt hin. Der Sachschaden beträgt nach einer ersten Schätzung etwa eine Million Euro. Eine Nutzung des Geschäftsgebäudes ist derzeit nicht möglich.