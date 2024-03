BAD GRÖNENBACH. In der Nacht auf Ostersonntag, den 31.03.2024, ereignete sich gegen 01:15 Uhr ein Dachstuhlbrand im Dorfgemeinschaftshaus im Ortsteil Zell. Der Brand brach im zweiten Obergeschoss aus, in welchem die beiden Räumlichkeiten vollständig zerstört wurden. Die Bewohner des ersten Obergeschosses bemerkten den Brand frühzeitig und konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Durch das schnelle Eingreifen der durch die Bewohner verständigten Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf weitere Gebäudeteile sowie Nachbarhäuser verhindert werden. Es waren zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Memmingen, Bad Grönenbach, Woringen, Zell, Ottobeuren und Illerbeuren sowie das THW und der Rettungsdienst vor Ort. Personen wurden bei dem Brand glücklicherweise nicht verletzt, jedoch entstand am Gebäude selbst ein Sachschaden in einem mittleren bis hohen 6-stelligen Bereich. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, von einer Brandstiftung wird jedoch nicht ausgegangen. Die ersten Brandermittlungen vor Ort wurden durch die Beamten der Polizeiinspektion Memmingen sowie des Kriminaldauerdienstes Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur genauen Brandentstehung, werden durch die Fachdienststelle der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen übernommen. (KPI Memmingen – KDD)