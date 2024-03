HUNDERDORF, LKR: STRAUBING-BOGEN. Am Samstag, 30.03.2024 um 18:42 Uhr befuhr ein 65jähriger Motorradfahrer die Staatsstraße 2147 im Gemeindebereich von Hunderdorf von Mitterfels kommend in Richtung Steinburg. Er kam alleinbeteilgt nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den Graben. Die Unfallursache ist noch ungeklärt.

Durch den Unfall wurde der Fahrer schwer verletzt, eine Reanimation verlief erfolglos. Der Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Am Kraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Die weitere Sachbearbeitung wurde von der PI Bogen übernommen.

Veröffentlicht am 31.03.2024 um 00:20 Uhr