MÜNSING, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Am Freitagnachmittag, 29. März 2024, kam es auf einer Staatsstraße im Gemeindebereich von Münsing zu einem Zusammenstoß zweier Motorräder. Die beiden Zweiradfahrer und eine Mitfahrerin kamen zunächst alle schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser. Dort verstarb einer der beiden Motorradfahrer (65) in der Nacht auf Samstag. Mit Unterstützung durch einen Sachverständigen ermittelt die Polizeiinspektion Wolfratshausen unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft in dem Fall. Die Polizei bittet dabei auch Zeugen, sich zu melden.

Der folgenschwere Verkehrsunfall passierte am Freitag (29.03.2024) gegen 14:20 Uhr auf der Staatsstraße 2065 zwischen dem Ortsteil Holzhausen und Münsing.

Von Holzhausen in Richtung Münsing fuhr zu dieser Zeit ein 56-jähriger Münchner mit seiner Sozia, einer 57-jährigen Münchnerin. auf der Staatsstraße 2065 mit seiner Kawasaki. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Motorradfahrer nach links auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Motorrad BMW, das von einem 65-jährigen Mann aus Penzberg gelenkt wurde. Durch den Zusammenstoß wurden alle 3 Personen schwer verletzt, von den hinzugezogenen Rettungskräften erstversorgt und im Anschluß mittels Rettungshubschraubern in Kliniken gebracht. Der 65-Jährige erlag dort leider in den frühen Morgenstunden des heutigen Samstags seinen Verletzungen.

Auf Weisung der sachleitenden Staatsanwaltschaft München II zogen die aufnehmenden Beamten der Polizeiinspektion Wolfratshausen einen Sachverstädnigen an die Unfallstelle hinzu, der die Polizei mit der Erstellung entsprechender Gutachten bei der Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs unterstützt. Hierzu wurden auch beide beteiligten Motorräder sichergestellt und abgeschleppt. Der Gesamtschaden beträgt rund 40.000 Euro.

Die Staatsstraße wurde durch die Freiwilligen Feuerwehren aus Münsing, Holzhausen und Degerndorf für die Dauer der Unfallaufnahme rund vier Stunden lang komplett gesperrt.

Die Polizeiinspektion Wolfratshausen bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich unter der Telefonnummer (08171) 42110 zu melden.