OTZING; LKR. DEGGENDORF. Am Freitag, den 29.03.2024, gegen 16:41, geriet ein Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Brand. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200.000 Euro.

Ein selbst installierter Saunaofen, welcher am Vortag genutzt worden war, ist offensichtlich für einen Brand in einem Einfamilienhaus verantwortlich. Ob der Einbau des Ofens, sowie des dazugehörigen Kaminrohres ordnungsgemäß erfolgt ist, wird durch die zuständige Kriminalpolizei Straubing geprüft. Durch den Brand wurde neben dem Dachstuhl auch das komplette Obergeschoß des Einfamilienhauses in Mitleidenschaft gezogen.

Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Wolfgang Stegbauer, PHK+, Tel: 09421/868-1410

Veröffentlicht am 24.04.2024 um 11:15 Uhr