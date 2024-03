LKR. FORCHHEIM/ OBERFRANKEN. Mit einem Kontrolltag zur Verkehrssicherheit betreute das Polizeipräsidium Oberfranken den traditionellen Saisonbeginn der Tuningszene und stellte dabei rund zwanzig Verstöße fest.

Im Rahmen einer Schwerpunktaktion führten Beamte der oberfränkischen Polizei am Karfreitag verstärkt Verkehrskontrollen durch, um die Sicherheit der Fahrzeuge zu überprüfen. An diesem Tag machten sich vermehrt Angehörige der Tuningszene auf den Weg zu einem vereinbarten Treffpunkt im Landkreis Forchheim.

Bei den Kontrollen überprüften die Beamten unter anderem den Zustand der Fahrzeuge und achteten dabei insbesondere auf technische Veränderungen. Hier fielen rund zwanzig Fahrzeuge auf, bei denen aufgrund baulicher Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen war. Der Grund waren überwiegend Manipulationen der Abgasanlage oder Veränderungen des Fahrwerks sowie unzulässige Kombinationen aus Rad und Reifen.

In einem Fall stellte eine Streife in Ebermannstadt bei der Kontrolle eines 57-Jährigen ein blinkendes Blaulicht fest. Er hatte das Blaulicht in der Windschutzscheibe seines Ford Fiestas angebracht. Die Beamten zeigten ihn deshalb an und untersagten die Weiterfahrt.

Das anschließende Treffen im Landkreis Forchheim mit über tausend Teilnehmern verlief insgesamt friedlich und störungsfrei. Es waren rund dreißig Beamte im Einsatz.