BRANNENBURG, LKR. ROSENHEIM. Eine leicht verletzte Person und ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe, so lautet die vorläufige Bilanz nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Brannenburg am Freitag, 29. März 2024. Die Ermittlungen zur Brandursache führt die Kriminalpolizei Rosenheim.

Offene Flammen im zweiten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses in der Inntalstraße in Brannenburg führten am frühen Freitagabend (29.03.2024) zur Alarmierung durch Anwohner.

Bei Eintreffen der mehr als 70 Einsatzkräfte der regionalen Feuerwehren, von Rettungsdienst und von mehreren Streifenbesatzungen der Polizei hatte das Feuer, das gegen 18.40 ausgebrochen war, bereits den Balkonbereich und eine Wohnung im zweiten Obergeschoß erfasst. In weniger als einer halben Stunde hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht. Die Flammen hatten bis dahin aber bereits erheblichen Schaden angerichtet. Neben dem Balkonbereich und der Außenfassade wurde auch eine Wohnung sehr stark in Mitleidenschaft gezogen, Den entstandenen Sachschaden schätzen Feuerwehr und Polizei auf einen niedrigen bis mittleren sechsstelligen Betrag. Der Bewohner der betroffenen Wohnung, ein junger Mann, erlitt leichte Verletzungen.

Der Kriminaldauerdienst (KDD) der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim übernahm unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft die ersten Ermittlungen vor Ort. Die genauen Umstände beziehungsweise Details zur möglichen Brandursache sind zum jetzigen Zeitpunkt noch ungeklärt und Gegenstand der kriminalpolizeilichen Untersuchungen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung gibt es jedoch keine.