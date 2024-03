500. Brand auf einer Baustelle – Hasenbergl

-siehe Medieninformation vom 26.03.2024, Nr. 486

Am Donnerstag, 28.03.2024, gegen 11:00 Uhr, kam es zu einem Brand auf einer Baustelle in der Freudstraße. Dabei brannte Dämmmaterial, das in einem Raum im Erdgeschoss gelagert war. Die alarmierte Berufsfeuerwehr München konnte das Feuer schnell löschen. Personen wurden dabei nicht verletzt.

Durch das Feuer entstand ein Schaden von wenigen hundert Euro.

In dem Objekt hatte es bereits am Montag, 25.03.2024, zweimal gebrannt. Die Brandfahnder der Münchner Kriminalpolizei haben noch vor Ort die Ermittlungen zum Brand aufgenommen. Wie bereits bei den anderen beiden Bränden werden auch jetzt wieder die Ermittlungen wegen einer vorsätzlichen Brandstiftung geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Freudstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

501. Pkw kollidiert mit Fußgängerin; eine Person verletzt – Haidhausen

Am Donnerstag, 28.03.2024, gegen 09:20 Uhr, fuhr ein 50-Jähriger mit Wohnsitz im Rhein-Neckar-Kreis mit einem Pkw BMW auf der Einsteinstraße stadteinwärts. An der Kreuzung mit der Flurstraße wollte er in diese abbiegen.

Zur gleichen Zeit befand sich eine 61-jährige Fußgängerin mit Wohnsitz in München auf dem Gehweg der Einsteinstraße und sie wollte die Flurstraße zu Fuß überqueren.

Nach den ersten Ermittlungen der Polizei zeigte die Fußgängerampel zu dieser Zeit für die 61-Jährige grünes Licht.

Beim Abbiegen stieß der Pkw mit der Fußgängerin zusammen. Diese stürzte und wurde verletzt. Der Rettungsdienst und die Polizei wurden informiert, woraufhin mehrere Einsatzkräfte zur Unfallörtlichkeit geschickt wurden. Die 61-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der 50-Jährge wurde wegen einer fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat vor Ort den Unfall aufgenommen und führt die weiteren Ermittlungen.

502. Zusammenstoß von zwei Pkw; zwei Personen verletzt – Sauerlach

Am Donnerstag, 28.03.2024, gegen 12:15 Uhr, fuhr eine 78-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen mit einem Pkw Mercedes auf der Staatsstraße 2070 in Richtung Sauerlach. Zu dieser Zeit fuhr vor ihr ein weiterer Pkw mit einem Anhänger. Die 78-Jährige wollte den Pkw überholen.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 75-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Pkw Hyundai auf der Staatsstraße 2070 in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Es befand sich noch eine 78-jährige Beifahrerin mit ihm im Fahrzeug.

Während des Überholvorgangs stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Bei dem Unfall wurden die beiden Insassen des Pkw Hyundai verletzt. Zeugen des Unfalls alarmierten den Rettungsdienst und die Polizei. Die beiden verletzten Personen wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von circa 20.000.- Euro.

Die 78-Jährige wurde wegen einer fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat vor Ort den Unfall aufgenommen und führt die weiteren Ermittlungen. Während der Unfallaufnahme musste der Bereich um die Unfallstelle für circa eineinhalb Stunden gesperrt werden.

503. Zusammenstoß von Motorrad und Pkw; eine Person verletzt – Unterschleißheim

Am Donnerstag, 28.03.2024, gegen 17:15 Uhr, fuhr ein 70-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Dachau mit einem Pkw VW auf der Landshuter Straße. Hinter ihm fuhr ein 27-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Dachau mit einem Motorrad BMW.

Vor der Kreuzung mit dem Furtweg fuhr der Pkw-Fahrer in Richtung eines dortigen Abbiegestreifens. Der Motorradfahrer wollte in dieser Situation den Pkw überholen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 27-Jährige stürzte bei dem Unfall auf die Fahrbahn und wurde dabei verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von circa 9.000.- Euro.

Der 70-Jährige wurde wegen einer fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat vor Ort den Unfall aufgenommen und führt die weiteren Ermittlungen.

504. Einbruch in ein Haus; Festnahme eines Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung – Trudering

Am Freitag, 29.03.2024, gegen 03:50 Uhr, wurde der Polizeinotruf darüber informiert, dass eine Bewohnerin einer Doppelhaushälfte verdächtige Geräusche aus einem Wohnraum hörte und als sie nachsah, bemerkte sie, dass eine männliche Person die Wohnräume sofort über eine Terassentür verließ und zu Fuß flüchtete.

Sofort wurden mehrere Einsatzkräfte der Polizei zur Örtlichkeit geschickt und umfangreiche Fahndungsmaßnahmen aufgenommen, an denen über zehn Streifen und ein Polizeihubschrauber beteiligt waren. Im Rahmen der Fahndung wurde ein Tatverdächtiger (ein 24-Jähriger mit Wohnsitz in München) gegen 04:15 Uhr in der Nähe des Tatortes vorläufig festgenommen.

Nach den ersten Ermittlungen vor Ort ergab sich ein konkreter Tatverdacht gegen den 24-Jährigen und bei ihm wurden auch Gegenstände aufgefunden, die aus dem Wohnobjekt stammten (Ausweisdokumente und Bargeld). Die Gegenstände wurden sichergestellt.

Vor Ort wurden von der Münchner Kriminalpolizei intensive Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Der 24-Jährige wurde wegen des Diebstahls angezeigt und nach der Anzeigenerstattung und weiteren Sachbearbeitung wieder entlassen.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.