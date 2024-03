Verkehrskontrolle der Polizei - Pkw-Fahrer mit rund 1,0 Promille am Steuer

OBERNBURG AM MAIN, LKR. MILTENBERG. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Beamte die Weiterfahrt eines Pkw-Fahrers beendet. Am Steuer fanden diese den offensichtlich betrunkenen Fahrer vor. Ein Vortest ergab rund 1,0 Promille.

Gegen 03:00 Uhr wurde der Fahrer eines Volvos einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten der Obernburger Polizei konnten hierbei deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Vortest ergab einen Wert von rund 1,0 Promille.

Die Weiterfahrt wurde daraufhin unterbunden. Gegen den Fahrer wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Unbekannter überholt rücksichtslos - Pkw-Fahrer muss ausweichen - Zeugen gesucht

MÖNCHBERG, LKR. MILTENBERG. Am Mittwochnachmittag kam es auf der Staatsstraße 2441 in Richtung Eschau beinahe zu einem Frontalzusammenstoß. Ein 49-Jähriger musste stark abbremsen und nach rechts ausweichen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Obernburger Polizei sucht Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 49-Jährige, gegen 17:00 Uhr, auf der Staatstraße in Richtung Eschau unterwegs. Auf Höhe des Geflügelzuchtvereins kam ihm plötzlich ein dunkler Audi entgegen. Dieser befand sich gerade in einem Überholvorgang.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der 49-Jährige stark abbremsen sowie nach rechts lenken. Hierbei touchierte er mit seinem Fahrzeug die Leitplanke.

Der 49-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Der unbekannte Fahrer des Audis setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern.

Die Obernburger Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung unter 06022/629-0

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Alzenau

MÖMBRIS, OT STRÖTZBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstagmorgen, gegen 06:00 Uhr wurde ein Lattenzaun in der Womburgstraße angefahren. Der entstandene Schaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

ALZENAU, OT ALBSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstag, zwischen 11:30 Uhr und 17:20 Uhr wurde eine Hausfassade in der Birkenhaimer Straße beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

ERLENBACH AM MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Donnerstag zwischen 16:30 Uhr und 17:25 Uhr wurde ein grauer Daimler an der rechten Heckstoßstange beschädigt. Das Fahrzeug parkte in der Straße "Am Seeweg" auf dem dortigen Supermarktparkplatz.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.