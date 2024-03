0629 – Alkoholisiert mit gestohlenem Fahrrad unterwegs

Haunstetten – Am heutigen Donnerstag (28.03.2024) entwendete ein 20-Jähriger ein Fahrrad in der Haunstetter Straße.

Gegen 02.15 Uhr meldete ein Passant sich bei der Polizei, dass der 20-Jährige zunächst torkelnd auf der Fahrbahn lief und sich dann an Rollern zu schaffen machte. Letztlich stieg der 20-Jährige offenbar auf ein nicht versperrtes Fahrrad und fuhr los.

Polizeibeamte kontrollierten den Mann wenig später. Hierbei räumte er ein, dass Fahrrad entwendet zu haben. Außerdem war der Mann bei seiner Fahrt mit dem gestohlenen Rad deutlich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,9 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und Trunkenheit im Verkehr gegen den 20-Jährigen.

0630 – Exhibitionistische Handlung - Zeugenaufruf

Göggingen – Am gestrigen Mittwoch (27.03.2024) entblößte sich ein bislang unbekannter Mann gegenüber einer Frau an der Wertach im Bereich der Stadionstraße.

Die Frau war gegen 17.30 Uhr am östlichen Wertachufer unterwegs. Hierbei bemerkte sie den bislang unbekannten Mann, der an seinem Glied manipulierte. Als die Frau die Polizei verständigte, zog sich der Mann an und flüchtete mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, 170 cm, 50 Jahre, schlanke Statur, blaue Jeans, dunkle Steppjacke, schwarze Mütze, dunkle Turnschuhe, fuhr mit einem schwarzen älteren Herrenrad, hatte ein osteuropäisches/slawisches Aussehen.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.

0631 – Alkoholisiert unterwegs

Göggingen – Am gestrigen Mittwoch (27.03.2024) war eine 45-jährige Fahrradfahrerin alkoholisiert in der Werderstraße unterwegs.

Gegen 23.45 Uhr bog die 45-Jährige in die Bismarckstraße ab und stürzte dabei alleinbeteiligt vom Fahrrad. Bei der Kontrolle durch die Beamten ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über zwei Promille. Die 45-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen die 45-Jährige.

0632 – Baumaschine entwendet

Oberhausen – Am vergangenen Montag (25.03.2024) in der Zeit von 10.00 Uhr bis 10.30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter eine Bohrmaschine von einer Baustelle in der Zirbelstraße. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510.

0633 – Unfall mit Pedelec

Oberhausen – Am vergangenen Montag (25.03.2024) kam es zu einem Unfall zwischen einem 16-jährigen Pedelec-Fahrer und einer 23-jährigen Autofahrerin in der Eschenhofstraße.

Der 16-Jährige war mit seinem Pedelec in Richtung Süden unterwegs. Die Autofahrerin war von der Bleicherbreite in Richtung Kreuzung unterwegs. An der Kreuzung missachtete der 16-Jährige offenbar die Vorfahrt der Autofahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Der 16-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung.

0634 - Audi-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen

Haunstetten - Am Dienstag (26.03.2024) führten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg eine Geschwindigkeitsmessung auf der Haunstetter Straße durch.

Gegen 21.15 Uhr stellten die Beamten ein Audi mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in auswärtiger Fahrtrichtung auf Höhe der Tankstelle fest. Das Messgerät zeigte bei dem Fahrzeug 123 km/h bei erlaubten 50 km/h innerorts an.

Eine Streife kontrollierte den 38-jährigen Audi-Fahrer im Anschluss. Er muss aufgrund des Geschwindigkeitsverstoßes mit einer Geldbuße in Höhe von 1.400 Euro, zwei Punkten und einem Fahrverbot von drei Monaten rechnen.

0635 – Auto beschädigt

Kriegshaber – In der Zeit von Dienstag (26.03.2024), 23.00 Uhr bis Mittwoch (27.03.2024), 07.00 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen geparkten Mercedes in der Reinöhlstraße.

Hierbei beschädigten die bislang Unbekannten die Motorhaube und die Frontscheibe des Autos. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.