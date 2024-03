LOHR AM MAIN, LKR. MAIN-SPESSART. Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen sind bislang unbekannte Täter in eine Firma eingedrungen. Die Kripo Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 20:00 Uhr und Mittwoch, 06:45 Uhr drangen mehrere Täter in das Firmengebäude in der Dr. -Birkner-Straße ein. Hierbei entwendeten die Einbrecher einen massiven Standtresor sowie einen Kleintransporter.

Aufgrund eines Hinweises, konnte am Mittwochnachmittag der beschädigte Tresor in einem Waldstück zwischen Lohr am Main und Partenstein sichergestellt werden. Kurze Zeit später wurde der entwendete blaue Kleintransporter am Partensteiner Bahnhof durch eine Streife der Lohrer Polizei aufgefunden.

Der entstandene Schaden beläuft sich insgesamt auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

Die Kriminalpolizeiinspektion Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.