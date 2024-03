SCHWARZENFELD. LKR SCHWANDORF. Am 27. März wurde eine Seniorin von Betrügern um mehrere Tausend Euro gebracht. Die Kriminalpolizei Amberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Am Mittwoch, 27. März, wurde eine über 85-Jährige von einer unbekannten Nummer zur Mittagszeit kontaktiert. Der Frau wurde von einem angeblichen Polizisten erklärt, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden wäre und nun ihre Wertgegenstände auf Fingerabdrücke untersucht werden müssten. Wenige Zeit später tauchte ein angeblicher Polizeibeamter am Tatort im Deiselkühner Weg auf und nahm das Geld entgegen. Erst ein Telefonat mit der Tochter offenbarte der Dame den Betrug.

Der Abholer des Geldes kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich,

schlanke Statur,

ca. 40 Jahre alt,

170-180 cm groß.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise zu dem männlichen Abholer. Dieser muss sich um Bereich des Deiselkühner Wegs im Zeitraum 13:45-14:30 Uhr aufgehalten haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Amberg unter 09621/8900 entgegen.