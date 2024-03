NÜRNBERG. (308) Im Rahmen eines aktuell ablaufenden Betäubungsmittelgeschäfts nahmen Beamte des Fachkommissariat für Rauschgiftkriminalität am Mittwoch (27.03.2024) vier dringend Tatverdächtige im Nürnberger Osten fest. Zudem stellten die Ermittler Ecstasy-Tabletten in einer fünfstelligen Stückzahl sicher.



Bereits Ende des Jahres 2023 erlangten die Ermittler der Nürnberger Kriminalpolizei Kenntnis über ein geplantes Rauschgiftgeschäft, welches in Nürnberg stattfinden und im Rahmen dessen erhebliche Mengen an Betäubungsmitteln den Besitzer wechseln sollten.

Intensive, zum größten Teil verdeckt geführte Ermittlungen des Fachkommissariats, in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg Fürth, erhärteten den Verdacht auf ein am 27.03.2024 in den Nachmittagsstunden stattfindendes Rauschgiftgeschäft. Dieses sollte auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Regensburger Straße abgewickelt werden.

Begleitet von kriminalpolizeilichen Maßnahmen positionierten sich Beamte des Fachkommissariats, Kräfte des Bayerischen Landeskriminalamts sowie der Bayerischen Bereitschaftspolizei an der Übergabeörtlichkeit. Gegen 14:30 Uhr trafen die ersten beiden Tatverdächtigen ein, welche zwei Koffertrolleys an zwei weitere Männer übergaben, die bereits im Schnellrestaurant gewartet hatten. Nach der Übergabe erfolgte der Zugriff durch Beamte des Bayerischen Landeskriminalamts sowie der Bayerischen Bereitschaftspolizei. Ein Fluchtversuch eines Tatverdächtigten konnte hierbei widerstandslos unterbunden werden. Unterstützend war zudem ein Polizeihubschrauber im Luftraum eingesetzt.

In den beiden übergebenen Koffern fanden die Beamten insgesamt knapp 40 Kilo Ecstasy-Tabletten verschiedener Chargen, was einer Stückzahl von etwa 83.000 entspricht.

Einsatzbegleitende Staatsanwälte der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellten noch vor Ort Haftantrag gegen die vier in den Niederlanden wohnhaften Tatverdächtigen (19, 24, 29, 29). Die Vorführung beim Amtsgericht zur Klärung der Haftfrage erfolgte am heutigen Donnerstag (28.03.2024). Der Ermittlungsrichter erließ gegen alle Beteiligten Haftbefehle. Die vier Männer befinden sich derzeit in Untersuchungshaft.

Die gemeinsamen Ermittlungen des Fachkommissariats und der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dauern an.

Erstellt durch: Janine Mendel