Callcenterbetrug - Kripo ermittelt nach "Schockanruf"

ESCHAU, LKR. MILTENBERG. Telefonbetrüger brachten am Mittwochnachmittag eine Frau mit einer gängigen Masche dazu, einen höheren Geldbetrag zu übergeben. Ihr wurde vorgespielt, dass eine Verwandte in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt sei und zur Abwendung einer Haftstrafe nun eine Kaution bezahlt werden müsse. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Am Mittwochmittag wurde die Dame von einer Frau angerufen, die sich als ihre Verwandte ausgab. Sie gab an, einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Im Verlauf des Telefonats sprachen auch angebliche Polizisten und Staatsanwälte. Um eine Haftstrafe abwenden zu können, müsse nun eine hohe Kaution gezahlt werden.

Gegen 14:00 Uhr übergab die Frau schließlich in der Martin-Luther-Straße einen niedrigen fünfstelligen Betrag an einen unbekannten Mann.

Der Abholer kann wie folgt beschrieben werden:

Circa 35 - 40 Jahre alt

Etwa 170 cm groß

Lockiges, dunkles, schulterlanges Haar

Trug eine Brille, einen Mundschutz, eine rot-blaue Jacke und eine blaue Jeanshose

Wer die Übergabe möglicherweise beobachtet hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Identifizierung des Abholers beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzten, welche die zentralen Ermittlungen in dem Deliktsfeld übernommen hat.

Diebstahl aus Getränkemarkt - Neue Erkenntnisse der Ermittler - Weiterhin Zeugen gesucht

STOCKSTADT A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Die Aschaffenburger Polizei ist bei den Ermittlungen zu einem schadensträchtigen Diebstahl aus einem Getränkehandel weitergekommen. Mit den neuen Erkenntnissen wenden sich die Beamten an die Bevölkerung.

Wie bereits berichtet, haben sich Unbekannte am Mittwoch, den 20. März, Zugang zu den Räumlichkeiten des Getränkehändlers in der Obernburger Straße verschafft und Alkoholika sowie Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen.

Zunächst war der Tatzeitraum noch nicht genauer einzugrenzen. Inzwischen sind die Ermittler sehr sicher, dass es am 20. März gegen 16:00 Uhr noch während der Öffnungszeit zu der Tat gekommen sein muss. Dem Sachstand nach haben sich die Täter über einen zugänglichen Teil des Gebäudes Zutritt in das Gebäude verschafft und haben anschließend einen verschlossenen Raum gewaltsam geöffnet, aus dem sie eine Vielzahl an Spirituosen und Zigaretten entwendet haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass die dreisten Diebe die Beute über die Gebäuderückseite abtransportiert haben. Dabei ist aufgrund der Beutemenge zu vermuten, dass sie hierfür ein Fahrzeug genutzt haben.

Die Polizei Aschaffenburg bittet daher Zeugen, die an dem Tag zur relevanten Uhrzeit entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich dringend unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Pkw nach Unfall mit Fußgängerin flüchtig - Frau leicht verletzt

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Dienstagnachmittag ist es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrzeug und einer Fußgängerin gekommen, bei dem die Frau leicht verletzt wurde. Das Fahrzeug ist von der Unfallstelle geflüchtet. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt und sucht Zeugen.

Die Fußgängerin kam gegen 15:00 Uhr aus dem Treppenhaus des "Früchteparkhauses" im Bereich der Goldbacher Straße / Glattbacher Überfahrt und lief in Richtung City-Galerie. Beim Queren der Straße ist es schließlich zur Kollision mit einem kleinen Elektrofahrzeug gekommen, infolge dessen die Frau zu Sturz gekommen ist und sich leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden und Prellungen zugezogen hat.

Das Auto, das als kleines Elektrofahrzeug beschrieben worden ist, wurde dem Sachstand nach von einer Frau gefahren. Die Fahrerin hat sich im Anschluss von der Unfallstelle weiter in Richtung Glattbacher Überfahrt entfernt.

Die Polizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht dabei nach Zeugen des Geschehens.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

HEIGENBRÜCKEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwoch in der Zeit von 13:20 Uhr bis 19:40 Uhr wurde ein Fahrrad der Marke Miyata in der Farbe Schwarz entwendet. Das Fahrrad war im Bereich des Bahnhofs verschlossen abgestellt worden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KAHL AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Zeit vom 20. März bis zum 27. März kam es auf dem Gelände der Marina "Lässig Yachting" zum Diebstahl von Außenbordmotoren zweier Motorboote. Bislang unbekannte Täter durchtrennten alle Zuleitungen der Motoren und flüchteten unerkannt. Der entstandene Beuteschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

KARLSTEIN AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Durch einen Unbekannten wurde in der Zeit vom 21. März auf den 22. März sowie vom 26. März auf den 27. März Müll auf einem Flurstück der Gemeinde Karlstein entsorgt. Die Stelle befindet sich in Verlängerung der Frankenstraße auf dem Weg zum Wasserwerk.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.