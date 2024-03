LANDSHUT. Unbekannte haben vermutlich zwischen Sonntag, 24.03.2024 und Montag, 25.03.2024 an einer Hauswand am Orbankai sowie auf einem Banner am Maxwehr Schmierereien mit israelfeindlichem Bezug angebracht.

An einer Hauswand am Orbankai und auf einem Banner, das am Maxwehr angebracht ist, haben Unbekannte den Schriftzug „Israel“ angebracht und diesen in beiden Fällen mit einem rechtsradikalen Symbol versehen.

Das Kommissariat Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen von verfassungswidrigen Organisationen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 0871/9252-0.

Veröffentlicht: 28.03.2024, 13.10 Uhr