498. Verstoß gegen das Tierschutzgesetz – Neuperlach

Am Dienstag, 26.03.2024, gegen 19:30 Uhr, konnten zwei Zeugen in einem Wohngebiet einen Welpenverkauf aus einem Kofferraum eines Kleintransporters mit tschechischer Zulassung heraus beobachten. Sie verständigten daraufhin sofort die Polizei über den Notruf 110.

Eine Streife der Polizeiinspektion 24 (Perlach) konnte den beschriebenen Kleintransporter feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Im Fahrzeug befanden sich in Transportboxen insgesamt sieben Hundewelpen. Bei dem Verkäufer handelt es sich um einen 46-Jährigen mit tschechischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Aufgrund der ersten Ermittlungen wurden Verstöße nach dem Tierschutzgesetz angezeigt. Ob es sich bei den vorgelegten Impfausweisen auch um tatsächlich ausgestellte oder eventuelle Fälschungen handelt, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der 46-Jährige musste vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe eines vierstelligen Betrages hinterlegen.

Die Hunde wurden im Anschluss einer Tierklinik überstellt.

Der 46-Jährige wurde nach der Sachbearbeitung von der Polizeiinspektion aus entlassen.

Die Münchner Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

499. Pkw fährt in Entenbach – Englischer Garten

Am Mittwoch, 27.03.2024, gegen 20:30 Uhr, verständigte eine 65-Jährige mit Wohnsitz in München den Notruf der Polizei darüber, dass sie soeben mit ihrem Pkw Abarth, in den Entenbach gefahren sei.

Die sich daraufhin zur Mitteilerin begebende Polizeistreife stellte Alkoholgeruch bei der der 65-Jährigen fest, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Die 65-Jährige wurde durch den Unfall nicht verletzt.

Das Fahrzeug wurde beschädigt und musste durch die Feuerwehr aus dem Entenbach geborgen werden.

Die 65-Jährige wurde aufgrund Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.