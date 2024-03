Wohnungseinbruch - Wer hat Verdächtiges beobachtet?

JOHANNESBERG, OT OBERAFFERBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Einbrecher haben die längere Abwesenheit von Hausbesitzern genutzt und sind vergangene Woche in ein Wohnanwesen eingedrungen. Die Tat wurde erst später polizeibekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt.



Der Einbruch in das Haus in der Straße "Sattelhecke" ereignete sich dem Sachstand nach bereits am 20. März. Die ersten Ermittlungen konnten den Tatzeitraum auf die Zeit zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr eingrenzen. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam über die Terrasse Zutritt zum Haus und durchsuchten mehrere Räume. Im Anschluss konnten sie unerkannt flüchten. Ob neben dem bisher bekannten Schmuck noch weitere Wertgegenstände abhandengekommen sind, ist noch Gegenstand der Ermittlungen der Kripo Aschaffenburg.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.



Im Zusammenhang mit Einbrüchen gibt die unterfränkische Polizei nochmals die folgenden Verhaltenstipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen. Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in

Würzburg unter Tel. 0931/457-1830

Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1830

Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1835

Wer sich im Internet zum Thema Einbruchschutz informieren will, erhält unter nachfolgenden Links wertvolle Tipps:

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Alzenau

BLANKENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Montag und Dienstag wurden zwei Bushaltestellen in der Mühlstraße mit Farbe besprüht. Die Tatzeit kann aktuell nicht näher eingegrenzt werden.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.



Polizeiinspektion Obernburg am Main

WÖRTH, LKR. MILTENBERG. Am frühen Mittwochmorgen ist gegen 04:15 Uhr ein ausgemusterter Wohnwagen ausgebrannt. Der Wagen war auf einer Freifläche im Bereich der "Landstraße" abgestellt. Die Polizei Obernburg ermittelt gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Der Sachschaden an dem bereits vorher schrottreifen Wohnwagen wird auf rund 500 Euro geschätzt.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

MILTENBERG. Ein in im Auweg geparkter VW Golf wurde am Dienstag zwischen 08:45 Uhr und 13:45 Uhr an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.