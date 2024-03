Odelzhausen, Lkr. Dachau, Olching, Lkr. Fürstenfeldbruck, 28.03.2024 - Wie im Pressebericht vom 28.02.2024 bereits mitgeteilt, kam es am späten Abend des 27.02.2024 in Odelzhausen zu einem tätlichen Angriff auf einen 55-Jährigen. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hatte unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts eingeleitet.

Inzwischen konnten drei Tatverdächtige, zum Teil aus dem sozialen Umfeld des Geschädigten festgenommen werden. Weitere Details können nach Rücksprache mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft München II, im Hinblick auf die laufenden Ermittlungen noch nicht bekannt gegeben werden.

Für den heutigen Donnerstagvormittag ist ab 09.00 Uhr in Olching eine Absuche nach Beweismitteln geplant. Beamte der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck werden mit Unterstützung von Kräften der Bereitschaftspolizei Königsbrunn den westlich der Hauptstraße gelegenen Bereich des Wald- und Ampergebietes absuchen.

Ursprüngliche PM:

Odelzhausen, Landkreis Dachau, 28.02.2024

Tätlicher Angriff auf Hausbewohner in Odelzhausen

Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt wegen Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts

Zeugenaufruf

Am späten Abend des gestrigen Tages kam es in Odelzhausen vor einem Einfamilienhaus zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Dabei wurde ein 55-jähriger Hausbewohner von einer bislang unbekannten Person schwer verletzt. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II Ermittlungen wegen Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts eingeleitet.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Odelzhausener gegen 21.50 Uhr sein Haus verlassen, um spazieren zu gehen. Unmittelbar nachdem er ins Freie trat, wurde er von einer bislang unbekannten Person massiv tätlich angegriffen. Die Ehefrau des Opfers und ein weiterer Nachbar die Geräusche wahrnahmen, konnten beobachten, wie ein Unbekannter mehrfach auf den Kopf des Geschädigten einschlug. Sie verständigten daraufhin über Notruf Polizei und Rettungskräfte. Das Opfer musste mit lebensbedrohlichen Verletzungen von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Es befindet sich mittlerweile laut Angaben der Ärzte außer Lebensgefahr.

Der Unbekannte flüchte unmittelbar nach der Tat zu Fuß in unbekannte Richtung. Die sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers und Polizeidiensthundes verliefen in der Nacht negativ. Sie werden zur Stunde mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften in und um Odelzhausen mit weiteren Fahndungs- und Suchmaßnahmen, sowie Anwohnerbefragungen fortgeführt.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet die Bevölkerung um Mitthilfe. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, die mit der oben geschilderten Tat in Verbindung stehen könnte, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08141-612-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.