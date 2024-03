GARCHING AN DER ALZ, LKR. ALTÖTTING. Am späten Mittwochabend, 27. März 2024, prallte der Fahrer (18) eines Motorrollers mit seinem Zweirad aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Lkw. Der 18-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch in der Nacht in einem Krankenhaus seinen Verletzungen erlag. Der 19-jährige Sozius erlitt schwere Verletzungen und wird in einem Krankenhaus behandelt. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt die Polizeiinspektion Altötting in dem Fall und wird dabei von einem Sachverständigen unterstützt.

Am Mittwochabend (27.03.2024) fuhr ein 18-Jähriger aus dem Landkreis Altötting gegen 23.20 Uhr mit einem Yamaha Motorroller in Garching an der Alz auf der Frank-Caro-Straße in südwestlicher Richtung. Ein 19-Jähriger aus dem Landkreis Altötting fuhr hinten auf der Sitzbank als Sozuis mit.

Aus noch ungeklärter Ursache prallte der Rollerfahrer mit seinem Zweirad gegen das Heck eines am Fahrbahnrand geparkten und unbesetzten Lkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrer samt Roller unter dem Lkw-Heck eingeklemmt, sein Sozius wurde durch den Anprall vom Roller geschleudert. Der Fahrer erlitt schwerste Verletzungen und verstarb noch in der Unfallnacht im Innklinikum Altötting. Der Mitfahrer erlitt schwere Verletzungen und wird im Innklinikum Altötting behandelt. Der entstandene Sachschaden an beiden beteiligten Fahrzeugen beträgt ca. 3.000 Euro.

Auf Weisung der sachleitenden Staatsanwaltschaft Traunstein zogen die aufnehmenden Beamten der Polizeiinspektion Altätting an der Unfallstelle einen Sachverständigen hinzu, der die Polizei mit entsprechenden Gutachten bei der Rekonstruktion des Unfallhergangs unterstützt.

An der Unfallstelle befanden sich neben zwei Rettungswägen und dem Notarzt auch die Feuerwehren Garching an der Alz und Wald mit 30 Einsatzkräften. Die Frank-Caro-Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme mehrere Stunden lang total gesperrt werden.