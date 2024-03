NEU-ULM. Am Mittwochnachmittag kam es bei Neu-Ulm auf der Überleitung von der B30 auf die B28 in Fahrtrichtung Ulm aufgrund von temporär erhöhtem Verkehrsaufkommen zu stockendem Verkehr. Ein 24- jähriger Fahrer eines Kleintransporters konnte möglicherweise aufgrund eines technischen Defektes seines Fahrzeuges nicht rechtzeitig bremsen und fuhr zunächst mittig zwischen den auf beiden Fahrstreifen verkehrsbedingt abbremsenden bzw. anhaltenden Fahrzeugen hindurch, wobei es zuerst zur seitlichen Streifkollision mit zwei Fahrzeugen kam. In der Folge fuhr der Kleintransporter auf ein weiteres Fahrzeug auf, welches wiederum auf zwei weitere Fahrzeuge geschoben wurde. Insgesamt wurden bei dem Verkehrsunfall sechs Fahrzeuge beschädigt, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 65.000 Euro entstand. Zudem wurden der Unfallverursacher und ein weiterer Unfallbeteiligter jeweils leicht verletzt. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde komplett gesperrt, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Die Feuerwehr Ulm war zur Absicherung der Unfallstelle im Einsatz. (VPI Günzburg)

