BAYREUTH. Seit mittlerweile fast 27 Jahren engagieren sich Frauen und Männer bei der Sicherheitswacht in Bayreuth. Sie tragen regelmäßig zu einer Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bürger bei. Um auch zukünftig in dieser Form Präsenz zeigen zu können, ist die Sicherheitswacht Bayreuth auf der Suche nach Verstärkung.

Sicherheitswachten gibt es bereits bei mehr als zehn örtlich ansässigen Polizeidienststellen im Bereich Oberfranken. Die Ehrenamtlichen werden an Örtlichkeiten eingesetzt, an denen sie präventiv tätig werden können. Sie sind zusätzliche Augen und Ohren der Polizei und stehen stets in Kontakt mit den Dienststellen. So sorgen sie dafür, dass in Notlagen oder Gefahrensituationen schnell und gezielt professionelle Hilfe alarmiert und geleistet werden kann. Dabei ist die Sicherheitswacht keine Hilfspolizei und auch keine Bürgerwehr. Sie kann und soll die Arbeit der Polizei nicht ersetzen, sondern ergänzen.

Um auch zukünftig diesen Dienst an der Gesellschaft aufrecht erhalten zu können, ist die Sicherheitswacht Bayreuth auf der Suche nach neuen Mitgliedern, die in Zeiten zunehmender Individualisierung und Gleichgültigkeit die nötige Verantwortungsbereitschaft, Zuverlässigkeit und Zivilcourage mitbringen, diesen ehrenamtlichen Beitrag zur öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu leisten.

Neben einer eingehenden Ausbildung erhalten die Angehörigen der Sicherheitswacht eine besondere Ausstattung wie Digitalfunkgerät, Taschenlampe, Reizstoffsprühgerät und ein Erste-Hilfe-Set. Sie tragen während ihres Dienstes ein dunkelblaues Polohemd und/oder eine dunkelblaue Einsatzjacke mit dem Bayerischen Staatswappen und mit der Aufschrift „Sicherheitswacht“. Für jeden Einsatz gibt es eine Aufwandspauschale von derzeit acht Euro pro Stunde.

Was darf die Sicherheitswacht?

Die in der Sicherheitswacht ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürger sind keine Polizisten. Es handelt sich um Ehrenamtliche im Dienst des Gemeinwohls, die zunächst die gleichen Rechte wie jeder andere Bürger auch haben. So dürfen sie beispielsweise einen auf frischer Tat angetroffenen Straftäter bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Zudem dürfen sie in Notwehr und Nothilfe für die Mitmenschen handeln.



Darüber hinaus gibt ihnen ein eigenes Gesetz folgende spezielle Befugnisse zur Gefahrenabwehr:

Durchführung von Befragungen und Identitätsfeststellungen von Personen

Übermittlung von personenbezogenen Daten an Polizei und Gemeinden

Erteilung von Platzverweisen

Welche Voraussetzungen müssen mitgebracht werden, um Mitglied der Sicherheitswacht zu werden?

Freude am Umgang mit Menschen

Zuverlässigkeit und die Bereitschaft, soziale Verantwortung zu übernehmen

der Wunsch, einen aktiven Beitrag für Recht und Ordnung in der Heimat zu leisten

Mindestalter 18 und Höchstalter 62 Jahre (Verwendungsalter bis 67 Jahre)

die Bereitschaft, Außendienst zu verrichten

eine abgeschlossene Schul- oder Berufsausbildung

etwa 5 Stunden im Monat oder mehr Zeit für diese Aufgabe

Wer sich angesprochen fühlt und dieses Ehrenamt für die Gesellschaft übernehmen möchte, kann sich gerne an die PI Bayreuth-Stadt unter Tel. 0921/506-2125 oder per Mail an pp-ofr.bayreuth.pi-stadt@polizei.bayern.de wenden.

Weitere Informationen finden Sie auch unter www.polizei.bayern.de/wir-ueber-uns/sicherheitswacht.