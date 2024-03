0621 - Diebstahl aus einem Pkw

Kriegshaber - Am gestrigen Dienstag (26.03.2024) entwendeten bislang unbekannte Täter aus dem Pkw einer 85-Jährigen eine Handtasche.

Gegen 15.45 Uhr befand sich die 85-Jährige in der Dr.-Dürrwanger-Straße auf einem Supermarkt-Parkplatz. Als die 85-Jährige gerade ihre Einkäufe in den Pkw einlud, sprach sie ein bislang unbekannter Täter an und verwickelte sie in ein Gespräch. Anschließend stellte die 85-Jährige fest, dass ihre Handtasche auf dem Beifahrersitz entwendet wurde.

Die Beschreibung des Unbekannten lautet wie folgt:

Männlich, Anfang 30, ca. 170 - 175 cm groß, untersetzt, südländischer Typ, kurze schwarze Haare, kein Bart oder Brille, braune Jacke, sprach gebrochen deutsch.

Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Pfersee, unter der Tel. 0821/323-2610, zu melden.

0622 - Kinderwagen entwendet - Zeugen gesucht

Pfersee - Am Donnerstag (21.03.2024) im Zeitraum von 13.00 Uhr bis 16.30 Uhr haben ein oder mehrere unbekannte Täter einen Kinderwagen entwendet.

Der Kinderwagen stand in einem Hauseingang in der Stadtberger Straße (60er Hausnummernbereich). Der oder die unbekannten Täter entwendeten den Kinderwagen mit diversem Zubehör. Der Beuteschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf einen dreistelligen Betrag.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahl aufgenommen.

Die Polizeiinspektion Augsburg Pfersee bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610.

0623 - Sachbeschädigungen - Zeugen gesucht

Hochzoll - Im Zeitraum von Sonntag (24.03.2024) 19.00 Uhr bis Dienstag (26.03.2024) 07.15 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen, in der Sonthofer Straße (50er Hausnummernbereich) geparkten, Ford. Der oder die Täter beschädigten das Beifahrerfenster des Autos. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen dreistelligen Betrag.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.



Oberhausen - Im Zeitraum von Montag (18.03.2024) bis Montag (25.03.2024) beschädigten ein oder mehrere bislang Unbekannte einen, in der Haußerstraße (einstelliger Hausnummernbereich) geparkten, Ford. Der oder die Täter zerkratzten das Auto an mehreren Stellen. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen dreistelligen Betrag.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Die Polizeiinspektion Augsburg Oberhausen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510.

0624 - Gefälschter Führerschein

Innenstadt - Am gestrigen Dienstag (26.03.2024) kontrollierten Einsatzkräfte einen 39-jährigen Autofahrer. Der Mann hatte einen gefälschten Führerschein.

Gegen 17.00 Uhr wurde der 39-Jährige in der Riedingerstraße durch Einsatzkräfte kontrolliert. Bei der Kontrolle zeigte der Mann einen totalgefälschten ausländischen Führerschein vor. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist der Mann nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Einsatzkräfte unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und stellten den gefälschten Führerschein sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verdachts der Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den 39-Jährigen.

0625 - Raub vor Tankstelle

Universitätsviertel - Am vergangenen Montag (25.03.2024) versuchten drei bislang Unbekannte eine 20-Jährige vor einer Tankstelle in der Haunstetter Straße auszurauben.

Die 20-Jährige verließ gegen 19.45 Uhr die dortige Tankstelle. Hierbei sprachen sie offenbar drei bislang unbekannte Täter an und forderten die Herausgabe von Bargeld. Als die 20-Jährige den Forderungen nicht nachkam, gingen die unbekannten Täter sie körperlich an. Offenbar wurde eine ältere Dame auf die Auseinandersetzung aufmerksam und half der 20-Jährigen zur Flucht. Die 20-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat nun, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen.

Die Kripo bittet unter 0821/323-3821 um Zeugenhinweise, dabei wird insbesondere die ältere Dame gesucht.