Seit Ende August 2023 kam es im Bereich des Polizeipräsidiums München vermehrt zu Einbrüchen in Betreuungseinrichtungen / Kindergärten.

Das Kommissariat 52 der Münchner Kriminalpolizei führte deshalb, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München I, intensive Ermittlungen zur Identifizierung der bis dato unbekannten Tatverdächtigen.

Seit Dezember 2023 konnte auch im Bereich Augsburg und Dachau eine Häufung von Einbrüchen in Kindergärten verzeichnet werden. Aufgrund ähnlicher Tatausführungen nahm das Kommissariat 52 Kontakt zu den örtlich zuständigen Polizeidienststellen auf, um mögliche Zusammenhänge zu prüfen.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen eine dreiköpfige Tätergruppierung, welche sich auf derartige Einbrüche spezialisiert hat. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei 25-Jährige (ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet und mit Wohnsitz in München) und einen 31-Jährigen (mit Wohnsitz in Augsburg).

Wie bereits berichtet konnten Beamte der Bayerischen Bereitschaftspolizei den 25-Jährigen mit Wohnsitz in München bereits am Mittwoch, den 20.12.2023, gegen 21:15 Uhr, bei einem versuchten Einbruch in einer Kinderbetreuungseinrichtung in Trudering / Riem vorläufig festnehmen. Hierbei öffnete der 25-jährige Tatverdächtige gewaltsam ein Fenster und wurde im Anwesen durch die Polizei gestellt. Anschließend wurde er aufgrund eines anderweitigen Haftbefehls einer Justizvollzugsanstalt überstellt und am 19.02.2024 wieder entlassen.

Aufgrund des engen Austausches mit dem Polizeipräsidium Schwaben Nord, konnten bereits am Mittwoch, den 06.03.2024, gegen 20:30 Uhr, der 25-Jährige ohne festen Wohnsitz sowie der 31-jährige Tatverdächtige auf frischer Tat nach einem Einbruch in einen Kindergarten in Gersthofen festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft München I, in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Augsburg, wurden die zwei Tatverdächtigen am Donnerstag, den 07.03.2024, einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht in Augsburg vorgeführt. Dieser erließ im Anschluss Haftbefehle wegen des Verdachtes des Bandendiebstahls gegen die beiden Tatverdächtigen.

Der 25-jährige Tatverdächtige mit festem Wohnsitz wurde im Rahmen der weiteren Ermittlungen am 20.03.2024 in München aufgrund eines Haftbefehles festgenommen. Die drei Tatverdächtigen befinden sich nun in verschiedenen Justizvollzugsanstalten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kommen die drei Tatverdächtigen für rund 56 Einbrüche in Kindergärten in den Zuständigkeitsbereichen der Polizeipräsidien München, Schwaben Nord und Oberbayern Nord als Tatverdächtige in Betracht.

Bei den Einbrüchen entstand nach derzeitigen Erkenntnissen ein Gesamtschaden im fünfstelligen Bereich.