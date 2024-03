WÜRZBURG. Am Wochenende kam es durch bislang Unbekannte zu mehreren Raubdelikten im Würzburger Stadtgebiet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun um Zeugenhinweise.



Vorfall am Samstag

Am Samstagnachmittag befanden sich drei Jugendliche im Alter zwischen 14 und 15 Jahren im Rennweg an den dortigen Fahrradständern. Gegen 13:30 Uhr wurden die drei Jugendlichen von einer fünf-köpfigen Gruppe Jugendlicher eingeschüchtert. Diese griffen anschließend in deren Taschen, nahmen Bargeld in Höhe eines zweistelligen Betrags an sich und entfernten sich in unbekannte Richtung. Von drei Beteiligten liegt eine nähere Beschreibung vor.

Der erste Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Circa 16 Jahre alt

Etwa 180 cm groß

Schlanke Statur

Trug eine schwarz-weiße Daunenjacke

Beschreibung des zweiten Täters:

Circa 16 Jahre alt

Etwa 165 cm groß

Kräftige Statur

Trug eine schwarze Jogginghose, eine schwarze Jacke sowie ein blaues Halstuch

Weiterhin befand sich bei der Gruppe ein Mädchen, welches wie folgt beschrieben werden kann:

Circa 160 cm groß

Auffällige schwarz / dunkelrot gefärbte Haare

Raubdelikte am Sonntag

Am Sonntag kam es zu zwei Raubdelikten im Stadtgebiet. Zwei 17-Jährige befanden sich vor dem Bierzelt des Frühjahrsvolksfestes als diese gegen 17:30 Uhr von zwei unbekannten jungen Männern angesprochen wurden. Die Unbekannten forderten zunächst verbal die Herausgabe von Bargeld. Unter Androhung von Gewalt übergaben die beiden 17-Jährigen anschließend einen hohen zweistelligen Geldbetrag.



Einer der männlichen Täter trug eine schwarze Brille. Der zweite männliche Täter hat leicht lockige Stirnlange Haare. Die beiden Täter wurden von einer 17-Jährigen begleitet, welche eine graue Jogginghose trug.



Kurze Zeit später kam es in der Klinikstraße zu einem ähnlich gelagerten Fall. Vier Jugendliche im Alter von 14 Jahren befanden sich gegen 17:40 Uhr auf dem Weg zum Frühjahrsvolksfest. Einem der Jugendlichen wurde von zwei Unbekannten unter Gewaltanwendung ein niedriger zweistelliger Betrag entwendet.



Die Kriminalpolizei Würzburg bittet nun auch die Bevölkerung um Mithilfe:

Wer hat an den beiden Tagen verdächtige Beobachtungen in den genannten Bereichen gemacht?

Wer hat möglicherweise Personengruppen mit passender Beschreibung beobachtet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Neben den Ermittlungen wird auch geprüft ob es zwischen den Taten einen Zusammenhang gibt.



Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0931/457-1732 telefonisch zu melden.