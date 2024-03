Mit Pressemeldung Nr. 611 berichteten wir Folgendes:

Augsburg/Kriegshaber – Am heutigen Montag (25.03.2024), gegen 13.15 Uhr entwich ein 47-jähriger Strafgefangener.

Der 47-jährige […] war zur ärztlichen Behandlung in einem Krankenhaus. Dabei flüchtete der 47-Jährige zu Fuß in unbekannte Richtung. Er wurde zuletzt im Bereich der Geschwister-Schönert-Straße gesehen. Die Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen nach dem Mann ein.

[…]