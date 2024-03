DEGGENDORF. Nachdem Einsatzkräfte der Deggendorfer Polizei am Montag, 18.03.2024, einen 20-jährigen Mann mit einer schweren Schnittverletzungen festgestellt haben, konnten nun mehrere Tatverdächtige ermittelt werden.

Nach umfangreichen Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kripo Deggendorf sind Dienstag, 19.03.2024, vier junge Männer im Alter zwischen 17 und 28 Jahren ermittelt und vorläufig festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft Deggendorf hat zwischenzeitlich gegen einen 19-jährigen und einen 28-jährigen Syrer Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Raubes sowie Gefährlicher Körperverletzungen beantragt. Der 19-Jährige wurde am Dienstag, 20.03.2024 dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Deggendorf vorgeführt. Der Haftbefehl ist gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt worden.

Ein 24-jähriger Tatbeteiligter wurde am Freitag, 22.03.2024, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Deggendorf wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Raubes dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Deggendorf vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Der 28-Jährige aus dem rheinland-pfälzischen Vallendar konnte am Wochenende durch Einsatzkräfte der rheinland-pfälzischen Polizei an seinem Wohnort festgenommen werden; er befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Raubes. Die weiteren zunächst Tatverdächtigen sind nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Ermittlungen aus dem Gewahrsam entlassen worden.

Die Ermittlungen zu den Tatumständen und Motiv dauern an. Der 20-Jährige konnte das Krankenhaus mittlerweile wieder verlassen.

Veröffentlicht: 26.03.2024, 14.40 Uhr