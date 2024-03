Einbruch in Baucontainer - Bagger entwendet - Zeugen gesucht

MÖNCHBERG, LKR. MILTENBERG. Im Laufe des Wochenendes haben Unbekannte einen Bauwagen aufgebrochen und von der dortigen Baustelle zwei Bagger entwendet. Die Polizei Obernburg hofft bei der Aufklärung der Tat auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Dem Sachstand nach muss sich der Einbruch in den Baucontainer an einem Rohbau "Am Hohen Bild" zwischen Freitag, 15:00 Uhr, und Montag, 07:00 Uhr ereignet haben. Die Täter hatten sich zunächst gewaltsam Zugang zu dem Container verschafft und im weiteren Verlauf Schlüssel für zwei Bagger der Marke "Kubota" gestohlen. Die Diebe machten sich im Anschluss samt den Baumaschinen aus dem Staub und entkamen unerkannt.

Die Polizei Obernburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sonst Sachdienliches mitteilen kann, wird gebeten, sich unter 06022/629-0 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / DAMM. Am Montagabend, zwischen 19:30 Uhr und 20:45 Uhr, wurde in der Glattbacher Straße vor einer Gaststätte ein am Lichtmast angebundener, schwarzer E-Scooter der Marke Xiaomi entwendet.

STOCKSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Zeit zwischen dem 17. März, 21:00 Uhr, und dem 25. März, 19:15 Uhr, wurde eine Rüttelplatte der Marke "Bomag" von einem abgestellten Pritschenwagen gestohlen. Das Fahrzeug stand in dem Zeitraum in der Hans-Böckler-Straße.

ASCHAFFENBURG / LEIDER. Unbekannte haben zwischen Samstag, 12:00 Uhr, und Montag, 11:45 Uhr, den Zaun zu einem Betriebsgelände in der Römerstraße durchtrennt und aus zwei dort abgestellten Lkws mehrere hundert Liter Diesel abgezapft. Der betroffene Zaun grenzt an die dortigen Gleise an.

ASCHAFFENBURG / DAMM. Im Zeitraum von Samstag, 20:30 Uhr, bis Montag, 10:00 Uhr, wurde am "Dämmer Tor" ein blauer E-Scooter der Marke "Ninebot" entwendet. Der Roller war an einem Fahrradständer angekettet.

ASCHAFFENBURG / NILKHEIM. Zwischen Donnerstag, 17:00 Uhr, und Samstag, 15:00 Uhr, wurde im Goldregenweg eine Natursteinmauer bei einer Unfallflucht beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KAHL, LKR. ASCHAFFENBURG. Am frühen Donnerstagmorgen haben Unbekannte gegen kurz nach 01:00 Uhr zwei E-Bikes aus einem Gartenhäuschen eines Anwesens im Ahornweg entwendet. Dem Sachstand nach waren mindestens zwei Täter dabei zugange.

ALZENAU, OT WASSERLOS, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntagvormittag, zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr, wurde in der Straße "Am Wäldchen" auf dem Parkplatz des Sportplatzes ein geparkter blauer Skoda hinten links angefahren und beschädigt.

MÖMBRIS, OT BRÜCKEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Wald nahe des Hahnenkammwerks hat ein Unbekannter unerlaubt Müll abgelagert. Darunter befanden sich unter anderem Dämmstoffe und Zementsäcke. Der Unrat wurde am Montag gegen 10:40 Uhr aufgefunden. Die Tatzeit kann bislang nicht näher eingegrenzt werden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Am Sonntag wurde ein blauer Renault Scenic bei einer Unfallflucht an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Das Auto stand zwischen 13:30 Uhr und 16:00 Uhr "Am Mühlweg" auf dem Parkplatz "Beach Park".

KLEINWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Im Zeitraum von Sonntagabend, 23:00 Uhr, bis Montagnachmittag, 15:00 Uhr, wurde in der Hauptstraße an einem geparkten roten VW Golf der linke Außenspiegel abgefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

MILTENBERG. Im Zeitraum zwischen Sonntag, 17. März, und Sonntag, 24. März, wurden auf einem Gartengrundstück in der Wenschdorfer Straße die Fensterscheiben einer Gartenhütte und eines dortigen Geräteschuppens eingeschlagen.

KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Im Laufe des Wochenendes wurden auf dem Spiel- und Grillplatz in der Straße "Am Galgen" unerlaubt offenes Feuer gemacht und mehrere Gegenstände auf dem Platz beschädigt.

FAULBACH, LKR. MILTENBERG. Im Zeitraum von Donnerstag, 16:00 Uhr, bis Montag, 07:00 Uhr, wurde von einer Baustelle in der Straße "Am Sportplatz" ein über hundert Meter langes Stromkabel entwendet. Das angeschlossene Kabel wurde hierzu mit einem unbekannten Gegenstand durchtrennt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.