NÜRNBERG. (299) In der Nacht von Samstag (23.03.2024) auf Sonntag (24.03.2024) beschädigten bislang unbekannte Täter die Außenspiegel von über einem Dutzend geparkter Fahrzeuge in Gostenhof. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Der Besitzer eines Pkws in der Gartenstraße bemerkte in den Morgenstunden, dass der Außenspiegel an seinem Fahrzeug über Nacht offenbar mutwillig abgetreten wurde. Bei der Überprüfung vor Ort durch Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte konnte festgestellt werden, dass insgesamt 15 geparkte Fahrzeuge in der Gartenstraße, Bauerngasse, Beim Rochuskirchhof sowie in der Fürther Straße auf die gleiche Weise beschädigt wurden. Der Gesamtschaden dürfte im Bereich mehrerer Tausend Euro liegen.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Die Beamten bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sowie eventuell weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 6115 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl