482. Europol-Razzia nach Raubüberfällen mit der Münchner Polizei – Neapel (Italien)

-siehe Medieninformation vom 08.09.2022, Nr. 1306

Aufgrund einer Vielzahl von Raubstraftaten in Europa mit dem Ziel der Entwendung hochwertiger Uhren wurde am Donnerstag, 21.03.2024, in Neapel ein „Action Day“ durchgeführt. Die italienische Nationalpolizei durchsuchte in diesem Zusammenhang mehrere Örtlichkeiten und verhaftete letztlich acht männliche Mitglieder einer kriminellen Gruppierung, die für gewalttätige Uhrenraubüberfälle europaweit verantwortlich war.

Nationale Strafverfolgungsbehörden hatten ihre landesinternen Informationen zu den Vorfällen von Uhrendiebstählen der letzten Jahre an Europol gemeldet, wo ein Muster von organisierter Kriminalität festgestellt werden konnte. Auf Grundlage aller gesammelten Erkenntnisse erließen die beteiligten Polizeiverbände aus Österreich, Frankreich, Italien, Spanien, der Schweiz und Deutschland europäische Haftbefehle gegen die mittlerweile ermittelten italienischen Tatverdächtigen mit Wohnsitzen in Neapel.

Der „Action Day“ wurde vom italienischen Antimafia Investigation Directorate (DIA) vor Ort geleitet. Das Fachkommissariat 21 der Münchner Kriminalpolizei beteiligte sich an diesem Tag mit zwei Beamten an der Aktion in Neapel. Die Ermittlungen des Münchner Fachkommissariats trugen letztlich zur Inhaftierung eines der acht Tatverdächtigen bei. Hierbei handelt es sich um einen 36-Jährigen mit Wohnsitz in Neapel.

Dem 36-Jährigen wird unter anderem der Diebstahl einer hochwertigen Armbanduhr vom 07.09.2022, in München zur Last gelegt. Wie bereits berichtet, befand sich am Mittwoch, 07.09.2022, ein 59-Jähriger mit Wohnsicht in Münster in Begleitung seiner Frau in München am Maximiliansplatz. Dort verspürte er eine Berührung an seinem rechten Handgelenk, um welches er seine Armbanduhr trug. Anschließend sah er einen unbekannten Mann weglaufen und konnte beobachten, wie dieser nach wenigen Metern auf einen Motorroller stieg, den ein weiterer unbekannter Mann fuhr. Erst nachdem sich die Männer mit dem Roller entfernt hatten, stellte der 59-Jährige das Fehlen seiner hochwertigen Armbanduhr im Wert von mehreren zehntausend Euro fest. Die unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen damals ohne den gewünschten Erfolg. Aufgrund umfangreicher Ermittlungen der Münchner Kriminalpolizei konnte der 36-Jährige mittlerweile als Tatverdächtiger identifiziert werden. Die Auslieferung des inhaftierten 36-Jährigen nach Deutschland steht ihm jetzt bevor.

Die Berichterstattung von EUROPOL ist im Internet abrufbar.

Die Ermittlungen beim Kommissariat 21 (Raubdelikte) dauern an.

483. Versuchtes Körperverletzungsdelikt – Altstadt

Am Donnerstag, 21.03.2024, gegen 16:00 Uhr, bestellte ein 31-jähriger griechischer Staatsangehöriger (ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet) in einer Bäckerei in der Altstadt zwei Gebäckstücke. Da er diese nicht bezahlen wollte, kam es zu einer Diskussion mit dem 29-jährigen Verkäufer.

Nachdem dem 31-Jährigen daraufhin die geforderte Ware verwehrt wurde, nahm er sie sich selbst aus der Theke. Er wurde daraufhin vom Verkäufer am Arm festgehalten, während die 44-jährige Filialleiterin die Polizei über den Notruf 110 verständigte. Der 31-Jährige setzte sich gegen die Festhaltung zur Wehr, indem er den 29-jährigen Verkäufer mit den Plunderstücken bewarf. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

Gegen den 31-Jährigen wurde unter anderem Anzeige aufgrund versuchter Körperverletzung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch erstattet. Er wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen.

484. Pannenhilfe; eine Person verletzt – Schwabing

Am Montag, 25.03.2024, gegen 18:00 Uhr, beabsichtigte ein über 80-Jähriger mit Wohnsitz in München dem Fahrzeug seiner Ehefrau Starthilfe zu geben. Hierzu befuhr der Rentner mit seinem Renault Pkw den Gehweg der Jakob-Klar-Straße und stellte den Pkw parallel zum überbrückenden Fiat ab.

Der über 80-Jährige verließ anschließend seinen Pkw, ohne diesen ausreichend gegen Wegrollen gesichert zu haben. Der Renault rollte vorwärts und den leicht abschüssigen Gehweg nach links, wo er gegen den ordnungsgemäß geparkten Audi Pkw eines 57-jährigen Anwohners stieß.

Der Rentner, der versuchte, sein Fahrzeug zu stoppen, wurde zwischen seinem und dem geparkten Pkw eingeklemmt. Er verlor sofort das Bewusstsein und wurde durch Beamte der Polizeiinspektion 13 (Schwabing) befreit und reanimiert. Unter notärztlicher Begleitung wurde der über 80-Jährige in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb.

Beide Pkw wurden leicht beschädigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen.

485. Organisierter Callcenterbetrug; Festnahme eines Abholers – Ramersdorf

Am Donnerstag, 21.03.2024, wurde ein über 80-Jähriger mit Wohnsitz in München auf seinem Festnetz von einer falschen Polizeibeamtin kontaktiert, die ihn über einen Einbruch in der Nachbarschaft informierte. Die unbekannte Anruferin wies den Rentner an, sein gesamtes Bargeld sowie sämtliche Wertgegenstände in Sicherheit zu bringen.

Der über 80-Jährige erkannte die Betrugsmasche, ging jedoch zum Schein auf die Forderung ein, während seine Ehefrau den Notruf 110 wählen konnte. Über die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München wurden unverzüglich zivile Polizeibeamte zum Wohnanwesen des Ehepaares beordert. Die Beamten stellten am Tatort zunächst einen 19-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Altötting fest, der sich unter einer Treppe im Keller versteckt hielt. Im weiteren Verlauf vernahmen sie, wie er als Abholer fungierend augenscheinlich Ausschau nach dem Rucksack hielt, den der über 80-Jährige auf Anweisung der falschen Polizeibeamtin mit der scheinbaren Beute bereitgestellt hatte.

Als der 19-Jährige sich schließlich fußläufig von der Tatörtlichkeit entfernte, wurde er durch die Beamten festgenommen. Der 19-Jährige wurde am Freitag, 22.03.2024 dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ.

Die Ermittlungen beim Kommissariat 61 (Vermögensdelikte) dauern an.

486. Brände auf Baustelle – Hasenbergl

Am Montag, 25.03.2024, geriet gegen 09:50 Uhr, im Kellertrakt einer Baustelle in der Freudstraße, Dämmmaterial in Brand. Durch die anwesenden Bauarbeiter wurde Rauch bemerkt und die Feuerwehr verständigt, die den Brand löschte. Gegen 12:55 Uhr desselben Tages bemerkten die Bauarbeiter wiederum im Untergeschoss des Gebäudekomplexes mehrere in Vollbrand stehende Kabeltrommeln. Das Feuer konnte ebenfalls durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde durch die Brände niemand. Es entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Nach derzeitigem Sachstand wir von vorsätzlicher Brandlegung in beiden Fällen ausgegangen.

Die Ermittlungen des Kommissariat 13 (u.a. Branddelikte) dauern an.

487. Wohnungsbrand; fünf Personen verletzt – Taufkirchen

Am Dienstag, 26.03.2024, kam es gegen 03:00 Uhr, im Erdgeschoss zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Waldstraße (Taufkirchen).

Die 29-jährige Wohnungsinhaberin und ihr einjähriger Sohn wurden durch den Vorfall verletzt und verblieben stationär im Krankenhaus. Aufgrund der Rauchentwicklung erlitten drei weitere Bewohner aus dem sechsten Stockwerk eine Rauchgasintoxikation. Sie wurden ebenfalls in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zur Brandursache hat das Kommissariat 13 (Branddelikte) übernommen.

488. Festnahme nach Handel mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge – Schwabing

Am Freitag, 22.03.2024, gegen 12:00 Uhr, wurde ein 36-Jähriger, mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen, durch zivile Einsatzkräfte der Münchner Polizei an der Münchner Freiheit einer Kontrolle unterzogen.

Nachdem der 36-Jährige zunächst versucht hatte, sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen, leistete er bei der anschließenden Festnahme erheblichen Widerstand. Hierbei wurden sowohl die zwei zivilen Einsatzkräfte, als auch der 36-jährige Tatverdächtige verletzt.

Bei der Durchsuchung des 36-jährigen Tatverdächtigen konnten nicht nur über zehn Gramm Rauschgift (Kokain) in Einzelplomben verpackt aufgefunden werden, sondern auch mehrere mitgeführte Mobiltelefone.

Bei der Durchsuchung des Hotelzimmers des Tatverdächtigen (Bereich Hauptbahnhof), wurden weitere über 100 Gramm Kokain sichergestellt.

Der 36-Jährige wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Am Folgetag, 23.03.2024, wurde durch den Ermittlungsrichter ein Haftbefehl gegen den 36-jährigen Tatverdächtigen erlassen.

Die Ermittlungen des Kommissariats 82 (Rauschgiftdelikte) dauern an.

489. Schwerpunkteinsatz im Hautbahnhofviertel – Ludwigsvorstadt

Am Montag, 25.03.2024, führten Beamte der Polizeiinspektion 14 (Westend) zwischen 17:00 Uhr bis 23:00 Uhr Schwerpunktkontrollen im Bereich des Münchner Hauptbahnhofes durch.

In diesem Bereich kommt es immer wieder zu Straftaten der Betäubungsmittel- und Gewaltkriminalität.

Im Rahmen der gestrigen Kontrollen wurden mehrere Verstöße bzw. Straftaten festgestellt.

So mussten Anzeigen wegen Taschendiebstahls (27-Jähriger mit Wohnsitz in Dachau), wildem Urinieren (31-Jähriger mit Wohnsitz in München), Vergehen nach dem Betäubungsmittelgesetz (30-Jähriger mit rumänischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland) und Ordnungswidrigkeiten nach dem Waffengesetz (40-Jähriger mit kroatischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland) erstattet werden.

Die Schwerpunkteinsätze im Innenstadtbereich bleiben weiterhin ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit der Münchner Polizei, um die Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum aufrechtzuerhalten.

490. Staatsschutzrelevantes Delikt – Altstadt

Am Donnerstag 21.03.2024, gegen 12:00 Uhr, wurde an der Synagoge am St.-Jakobs-Platz ein 60-Jähriger mit Wohnsitz in München durch Einsatzkräfte der Polizei München festgestellt. Der 60-Jährige gab im Bereich vor der Synagoge antisemitische Äußerungen von sich.

Als die Beamten sowie Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes des jüdischen Zentrums sich dem 60-Jährigen näherten, wiederholte er diese Äußerungen und zeigte dabei mehrmals eine verbotene Grußformel.

Der 60-jährige Tatverdächtige musste durch die Polizeibeamten auf einer Münchner Polizeiinspektion in Schutzgewahrsam genommen werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren bezüglich Volksverhetzung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen eingeleitet.

Das Kommissariat 44 (Staatsschutzdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

491. Staatsschutzrelevantes Delikt – Untergiesing

Am Samstag, 23.03.2024, gegen 12:30 Uhr, befand sich eine 43-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München mit ihren drei Kindern am Candidplatz an der dortigen Bushaltestelle.

Während die 43-Jährige und ihre Kinder auf den Bus warteten, trat unvermittelt ein bislang unbekannter Täter an die Familie heran und beleidigte die Frau und die Kinder verbal mit fremdenfeindlichen Äußerungen. Hierbei thematisierte er die Hautfarbe der Familie. Zudem zeigte er zwei Mal gegenüber der Familie eine verbotene Grußformel.

Der unbekannte Täter stieg anschließend zusammen mit der Familie in den Linienbus Nr. 54 in Richtung Gasteig. Während der Fahrt beleidigte er die Familie weiterhin fremdenfeindlich. Als er bemerkte, dass die 43-Jährige den Polizeinotruf verständigte, ergriff er die Flucht in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 44 (Staatsschutzdelikte) hat die weiteren Ermittlungen bezüglich einer Beleidigung und der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen übernommen.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 30-40 Jahre, blasse Haut, bekleidet mit schwarzer Schirmmütze (Cappy), schwarzer Jogginghose, schwarzer Weste

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Candidplatz (Untergiesing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen können?

Personen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089/2910-0, oder jeden anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.