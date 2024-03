NEUSTADT B.COBURG, LKR. COBURG. In der Nacht von Sonntag auf Montag beschmierten Unbekannte einen Briefkasten mit einem Hakenkreuz und einer Beleidigung. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und sucht nach Zeugen.

Im Zeitraum von Sonntag, gegen 20.30 Uhr, und Montag, gegen 10 Uhr, machten sich Unbekannte am Briefkasten eines Mehrfamilienhauses in der Schellerstraße zu schaffen. Die Täter brachten mit pinker Farbe ein Hakenkreuz sowie eine frauenfeindliche Beleidigung auf dem Briefkasten an.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die im relevanten Zeitraum verdächtige Personen beobachtet haben, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.