ZIRNDORF. (298) In der Nacht von Montag (25.03.2024) auf Dienstag (26.03.2024) sprühten zunächst unbekannte Täter mehrere Graffiti in Zirndorf (Lkrs. Fürth). Beamte der Polizeiinspektion Zirndorf nahmen noch in der Nacht zwei Tatverdächtige fest.



Ein Anwohner in der Banderbacher Straße meldete sich gegen 02:30 Uhr in der Nacht beim Notruf der Polizei. Der Mann gab an, dass er gerade beobachten könne, wie Personen auf der Straße Gegenstände besprühten. Die Täter seien zudem mutmaßlich mit einem Pkw unterwegs. Beim Eintreffen der Streifen der Polizeiinspektion Zirndorf waren die Unbekannten bereits geflüchtet. Die Beamten leiteten eine Fahndung im Umkreis des Tatortes ein. Hierbei stellten sie weitere offenbar frisch gesprühte Graffiti (jeweils mit Fußballbezug) in den Ortsteilen Weiherhof und Banderbach fest.

Die ausdauernde Fahndung der Zirndorfer Beamten war schließlich erfolgreich: Gegen 03:30 Uhr kontrollierte eine Streife in der Langenzenner Straße einen Pkw. Einer der Insassen wies Farbspritzer auf seinen Klamotten auf. Im Fußraum wurde eine Spraydose aufgefunden.

Gegen die beiden 20- und 19-jährigen Männer leiteten die Polizisten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ein. Bei einer beim 20-Jährigen durchgeführten Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten zudem ein verbotenes Butterflymesser sowie zwei Schlagringe. Der Mann muss sich deshalb darüber hinaus wegen des Verdachts eines Vergehens gegen das Waffengesetz verantworten.



Erstellt durch: Marc Siegl