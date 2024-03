REGENSBURG. Am Mittwoch, 20. und Freitag 22. März entfernten mehrere Täter Wahlplakate im Stadtgebiet Regensburg. In beiden Fällen konnten Tatverdächtige ermittelt werden.

In den Mittwoch Abendstunden entfernten Täter ein Wahlplakat in der Prüfeninger Straße in Regensburg. Bei einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnten zwei Tatverdächtige, eine 17- und 19- jährige Person festgenommen werden.

Ebenso konnte in der Freitagnacht nach einer Wahlplakat Demontage in der Lilienthalstraße ein Tatverdächtiger ermittelt werden. In diesem Fall ist ein 19-Jähriger dringend tatverdächtig.

In allen Fällen wird nun wegen Sachbeschädigung durch die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt.