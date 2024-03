SEEON-SEEBRUCK, LKR. TRAUNSTEIN. Am Montagnachmittag, 25. März 2024, brach in einem Nebengebäude einer Zimmerei in Seeon-Seebruck ein Feuer aus. Bei dem Brand wurde nach derzeitigen Erkenntnissen eine Person leicht verletzt, der entstandene Sachschaden dürfte sich im mittleren sechsstelligen Bereich bewegen. Die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein übernimmt, unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, die Ermittlungen zur Brandursache.

Am Montagnachmittag des 25. März 2024 ging gegen 14.20 Uhr bei der Integrierten Leitstelle die Mitteilung über einen Brand in einer Zimmerei in Leiten bei Seeon-Seebruck ein. Bei Eintreffen der sofort alarmierten regionalen Feuerwehren stand ein Nebengebäude der Zimmerei im Vollbrand. Durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindert und der Brand zügig abgelöscht werden. Das vom Brand betroffene Nebengebäude wurde zum Betreiben einer Hackschnitzelheizung genutzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde durch den Brand eine Person leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich bewegen.

Die ersten Ermittlungen wurden noch vor Ort durch die örtliche Polizeiinspektion Trostberg bzw. von Beamten des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein aufgenommen. Die weiteren Untersuchungen werden von den Brandfahndern des zuständigen Fachkommissariats 1 der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, fortgeführt.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar und dementsprechend noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Untersuchungen.