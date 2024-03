SEßLACH, LKR. COBURG. Am frühen Sonntagmorgen geriet ein Kleinwagen der Marke Mazda aus unklarer Ursache in Brand. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen teilten am Sonntag, gegen 5 Uhr, über die Integrierte Leitstelle den Brand eines geparkten Pkw im Seßlacher Ortsteil Gleismuthhausen mit. Obwohl Kräfte der Feuerwehr die Flammen schnell löschen konnten, entstand Totalschaden an dem Pkw. Außerdem verursachte das Feuer leichte Schäden an einem weiteren Auto sowie an der angrenzenden Hauswand. Der Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen zirka 1.500 Euro. Die Brandursache ist derzeit unklar.

Die Kriminalpolizei Coburg führt die Ermittlungen und sucht Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 entgegen.