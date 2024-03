FORCHHEIM. Bei einem Brand in einer Wohnung erlitt ein 43-jähriger Forchheimer schwere Verletzungen. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt.

Am Montagmorgen teilte die Integrierte Leitstelle eine Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Bayreuther Straße in Forchheim mit. Neben Feuerwehr und Rettungsdienst fuhr auch eine Streife der Forchheimer Polizei zum Einsatzort. Vor Ort musste ein 43-jähriger Forchheimer ärztlich behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Er wurde durch den Rauch schwer verletzt.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen brach das Feuer in einem Zimmer der Wohnung des 43-Jährigen aus und breitete sich auf weitere Räume aus. Die Brandursache ist unklar, ein Verschulden Dritter schließen die Beamten derzeit aus. Nach ersten Schätzungen beträgt der Sachschaden etwa zweihunderttausend Euro.

Die derzeit aufgrund einer Baustelle einseitig befahrbare Bayreuther Straße war für die Dauer der Löscharbeiten vollständig gesperrt. Es kam zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.