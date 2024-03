SELB, LKR. WUNSIEDEL. Am Sonntagnachmittag brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Selb ein und stahlen Schmuck und einen Rollkoffer. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Im Zeitraum von 14.45 Uhr bis 16.30 Uhr, verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Haus einer Seniorin in der Eichendorffstraße in Selb. Sie durchwühlten die Räume und stahlen Schmuck und einen schwarzen Rollkoffer im Gesamtwert einer niedrigen vierstelligen Summe. Anschließend flüchteten die Diebe unerkannt.

Beim Verlassen des Hauses, gegen 14.45 Uhr, traf die Seniorin an der Haustür auf einen unbekannten Mann, der im Zusammenhang mit dem späteren Einbruch stehen könnte. Nachdem sie ihn angesprochen hatte, ging er in Richtung Plößberg davon.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

etwa 170 Zentimeter groß

schlank

schwarzes, kurzes Haar

30 bis 40 Jahre alt

schwarz gekleidet

sprach mit tschechischem Akzent

Die Kriminalpolizei Hof führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann sachdienliche Angaben, insbesondere zu dem unbekannten Mann, machen? Wer hat im Tatzeitraum Personen mit einem schwarzen Rollkoffer im Bereich der Eichendorffstraße gesehen? Zeugen melden sich bitte unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 bei der Kripo Hof.