In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde die Spielhalle Strunz in der Straubinger Straße von mehreren Tätern angegangen. Die Täter brachen in das Gebäude ein und öffneten mehrere Spielautomaten. Der Beuteschaden ist derzeit noch nicht bekannt, der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter 0941/5062888 um Zeugenhinweisen zu möglichen Wahrnehmungen. Jeder Hinweis kann von Bedeutung sein.