NÜRNBERG. (297) Nachdem am Samstagnachmittag (23.03.2024) ein Hund auf den Radweg im Nürnberger Marienbergpark gelaufen war, kam eine 79-jährige Radfahrerin zu Sturz und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Verkehrspolizei Nürnberg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Die 79-Jährige befuhr gegen 14:30 Uhr mit ihrem Pedelec den Radweg durch den Marienbergpark in Richtung Marienbergstraße. Auf Höhe der Hundefreilauffläche lief der Hund einer unbekannten Person auf den Radweg und stieß mit der 79-jährigen Frau zusammen. In der Folge stürzte die Pedelec-Fahrerin zu Boden und zog sich Verletzungen zu, welche in einem Krankenhaus behandelt wurden.

Die Nürnberger Verkehrspolizei hat den Unfall vor Ort aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben sowie den unbekannten Hundehalter, sich unter der Telefonnummer 0911 6583 – 1530 zu melden.



