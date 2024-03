OBERPALZ, REGENSBURG. In einer kürzlich abgehaltenen Vorstandssitzung der Kreisverkehrswacht Regensburg e.V. wurde beschlossen, die positiven Finanzrücklagen des Vereins den mobilen Jugendverkehrsschulen in Stadt und Landkreis Regensburg zur Verfügung zu stellen. Ziel dieser Maßnahme ist es, fachlich wertvolle Projekte im Bereich Verkehrserziehung zu unterstützen und zu fördern.

Dank dieser großzügigen Unterstützung konnten wichtige Anschaffungen getätigt werden, darunter Fahrräder, Fahrradhelme, Verkehrsteppiche, Verkehrszeichen und vieles mehr, die für die Verkehrserziehung von Kindern unerlässlich sind. Diese Gegenstände wurden mittlerweile an die entsprechenden Stellen ausgeliefert. Die langanhaltende und gewinnbringende Zusammenarbeit zwischen der Kreisverkehrswacht Regensburg e.V. und den Polizeiinspektionen in Stadt und Landkreis Regensburg wurde im Rahmen eines gemeinsamen Pressetermins im März 2024 durch Polizeipräsident Thomas Schöniger gewürdigt. Dabei rückte auch das Verkehrssicherheitsprogramm 2030 in den Fokus, welches die Verkehrssicherheit als zentrale Herausforderung unserer Zeit thematisiert.

Die enge Zusammenarbeit zwischen der Polizei und den Verkehrswachten spielt im Netzwerk für die Verkehrssicherheit eine entscheidende Rolle bei der Verfolgung gemeinsamer Ziele zur Erhöhung der Verkehrssicherheit. Durch Projekte wie diese wird das Verkehrssicherheitsprogramm 2030 aktiv umgesetzt.