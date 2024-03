BAMBERG. Unbekannte stahlen im Zeitraum von Freitagmorgen bis Sonntagnachmittag einen 40-Tonner einschließlich seiner Ladung. Die Kripo Bamberg sucht Zeugen.

Am Sonntagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, bemerkte ein Kraftfahrer den Diebstahl seines Sattelzuges. Er hatte den Lkw zuvor am Freitagmorgen gegen 07:30 Uhr im Gewerbegebiet in Bamberg in der Kärntenstraße abgestellt. Unbekannte hatte den Lkw in diesem Zeitraum offenbar gestohlen. Es handelt sich um eine weiße Sattelzugmaschine der Marke DAF mit einer Zulassung aus dem Landkreis Neustadt an der Aisch. Der Sattelanhänger der Marke Schmitz Cargobull ist ebenfalls weiß mit demselben Zulassungsbezirk. Das Fahrzeug war mit Konservendosen beladen. Der Lkw und die Ladung haben einen Wert von über einhunderttausend Euro.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Kärntenstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Bamberg, unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491, in Verbindung zu setzen.