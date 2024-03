SCHWABACH. (293) Am frühen Sonntagmorgen (24.03.2024) brachen mehrere zunächst unbekannte Personen in ein Schulgebäude in Schwabach ein und flüchteten beim Eintreffen der Polizei. Der Kriminalpolizei Schwabach gelang es nun, vier Tatverdächtige zu identifizieren und festzunehmen.



Gegen 04:50 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken eine Meldung ein, wonach sich Unbekannte Zugang zu einem Schulgebäude in der Ansbacher Straße verschafft haben sollen. Als alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Schwabach am Tatort ankamen, flüchteten vier Personen aus dem Gebäude. Die Polizisten stellten fest, dass sich die Einbrecher gewaltsam Zugang zum Innenraum verschafft und bereits Diebesgut zum Abtransport bereitgelegt hatten.

Im Rahmen umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, in welche auch ein Polizeihubschrauber sowie Personensuchhunde eingebunden waren, gelang es den Einsatzkräften, einen 18-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festzunehmen.

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Beamten mutmaßliches Diebesgut im Wert von mehreren Hundert Euro auf. Eine Überprüfung ergab, dass es sich hierbei um Gegenstände handelt, welche der 18-Jährige bereits in der Nacht auf Freitag (22.03.2024) im Rahmen eines weiteren Einbruchs in der gleichen Schule erbeutet hatte.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen. Inzwischen hat das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei die Sachbearbeitung übernommen. Im Zuge der Ermittlungsarbeit konnten die Beamten drei weitere Personen (16, 18, 19) identifizieren und vorläufig festnehmen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durchsuchten die Beamten die Wohnungen der drei Tatverdächtigen. Auch hierbei fanden die Einsatzkräfte Diebesgut auf, welches aus ähnlich gelagerten Einbrüchen stammt. Ersten Ermittlungen zufolge kommen die vier als Tatverdächtige für sieben weitere Schuleinbrüche in Betracht. Ob Zusammenhänge zu weiteren Einbrüchen bestehen, ist nun Gegenstand der Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Schwabach.



Erstellt durch: Christian Seiler