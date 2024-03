Brand auf Campingplatz - Ursache unklar

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstagnachmittag ist eine bewohnte Holzhütte auf einem Campingplatz in Brand geraten. Die Bewohner blieben glücklicherweise unverletzt. Es entstand beträchtlicher Sachschaden. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat inzwischen die weiteren Ermittlungen übernommen.

Gegen 13:50 Uhr ist die Mitteilung über den Brand auf dem Campingplatz in der Johann-Dahlem-Straße eingegangen. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand die Wohneinheit bereits in Vollbrand. Die Bewohner gelangten rechtzeitig ins Freie und blieben glücklicherweise unverletzt. Aufgrund detonierender Gasflaschen in der Hütte, musste der Bereich großräumig abgesperrt werden. Die Flammen griffen schließlich auf zwei weitere Wohneinheiten und einen Wohnwagen über.

Die freiwilligen Feuerwehren aus Kleinostheim, Stockstadt, Mainaschaff und Aschaffenburg waren schnell vor Ort und konnten den Brand ablöschen. Die Gesamtschadenshöhe dürfte sich nach ersten Schätzungen auf einen hohen fünfstelligen Betrag belaufen.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat noch vor Ort die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

Unfall an Autobahnanschlussstelle - ein Pkw flüchtig

ASCHAFFENBURG. Am Freitagabend kam es an der Anschlussstelle Aschaffenburg-Ost zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Ein Pkw entfernte sich vom Unfallort.

Gegen 21:25 Uhr wollte ein Pkw von der B26 auf die Autobahn A3 in Fahrtrichtung Würzburg auffahren. Hierbei übersah er als Linksabbieger das Rotlicht der Ampel. Ein entgegenkommender Pkw konnte einen Zusammenstoß nur durch eine Vollbremsung vermeiden. Die beiden nachfolgenden Fahrzeuge fuhren ihm daraufhin auf.

Der Linksabbieger entfernte sich ohne Anzuhalten vom Unfallort und fuhr auf die A3. Es handelte sich um eine dunkle Limousine mit belgischer Zulassung. Möglicherweise hatte der Fahrer den Unfall nicht bemerkt.

Personen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dem Unfallhergang geben können, werden dringend gebeten sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Verkehrsunfall an Bushaltestelle - 12-Jähriger leicht verletzt

LAUDENBACH, LKR. MILTENBERG. Am Freitagnachmittag wurde ein 12-Jähriger beim Überqueren der Fahrbahn von einem Pkw touchiert. Der Junge kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Miltenberger Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 13:20 Uhr befuhr ein 35-Jähriger mit seinem Pkw die Oberburger Straße in Richtung Ortsmitte. In der Gegenrichtung hielt gerade ein Bus am Fahrbahnrand. Ein 12-Jähriger rannte hinter dem Schulbus über die Straße und wurde in der Folge von dem Pkw touchiert. Der Junge wurde mit leichten Verletzungen zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizeiinspektion Miltenberg hat die Ermittlungen übernommen und hofft nun auch auf Zeugenhinweise.

Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden dringend gebeten sich unter Tel. 09371/945-0 zu melden.

Zeuge sieht Graffiti-Sprayer - Täter festgenommen

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. In der Nacht auf Samstag hat ein Zeuge drei Personen gesehen, die ein Graffiti gesprüht haben. Die Täter flüchteten vor der verständigten Polizei. Zwei Tatverdächtige konnten im Rahmen der Fahndung festgenommen werden.

Um 00:50 Uhr konnte ein aufmerksamer Zeuge beobachten, wie drei Personen mit Spraydosen Schmierereien in der Ernsthofstraße anbrachten. Die Täter flüchteten während der Verständigung der Polizei. Die sofortige Fahndung führte zur Ergreifung einer 17-jährigen und eines 20-jährigen Tatverdächtigen. Die Gruppe ist mutmaßlich noch für weitere Schmierereien in der Platanenallee verantwortlich. Sie müssen sich nun in einem Strafverfahren aufgrund der Sachbeschädigungen verantworten.

Auseinandersetzung an City Galerie - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG. Am Samstagnachmittag kam es vor dem Eingang der City Galerie zu einer Auseinandersetzung zwischen fünf Personen. Ein aufmerksamer Zeuge, der zur Hilfe kam, wurde daraufhin selbst von den Tätern angegriffen. Die Aschaffenburger Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun auch die Bevölkerung um Hinweise.

Gegen 17:30 Uhr ging eine vierköpfige Männergruppe am Eingang der City Galerie an der Goldbacher Straße eine bislang unbekannte Frau körperlich an. Ein aufmerksamer Zeuge eilte der Frau zur Hilfe und wurde in der Folge selbst körperlich attackiert. Der 21-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen. Beim Eintreffen der Polizei waren sowohl die Tätergruppe, als auch die angegriffene Frau nicht mehr vor Ort.

Zu der Tätergruppe ist lediglich bekannt, dass einer von ihnen ca. 160 cm groß war und einen blauen Jogginganzug trug. Ein weiterer Täter wird als ca. 170 cm groß mit schlanker Statur und schwarzen welligen Haaren beschrieben. Dieser trug einen schwarzen Trainingsanzug mit weißen Streifen. Ein dritter Täter soll 175 cm groß mit braunen kurzen Haaren gewesen sein und trug eine helle Windjacke sowie eine hellblaue Jeanshose.

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, oder die Auseinandersetzung gesehen bzw. gefilmt haben, werden dringend gebeten sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Zahlreiche Verstöße bei Verkehrskontrollen festgestellt

BAYERISCHER UNTERMAIN. Im Rahmen mehrerer Verkehrskontrollen konnten die Dienststellen über das Wochenende zahlreiche Verkehrsverstöße feststellen. Die Fahrzeugführer müssen sich nun in Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Am Freitagnachmittag gegen 15:30 Uhr unterzog eine Streife der Aschaffenburger Polizei in der Medicusstraße einen E-Scooter einer Verkehrskontrolle. Bei dem 24-jährigen Fahrer konnten drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden und er gab zu in den vergangenen Tagen mehrere Joints konsumiert zu haben.

Am Freitagabend, um 23:00 Uhr, wurde in der Beckerstraße in der Aschaffenburger Innenstadt ein Pkw kontrolliert. Bei der 41-jährigen Fahrerin wurde deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von über 1,1 Promille. Der Führerschein der Dame wurde sichergestellt.

In der Würzburger Straße in Straßbessenbach wurde am Samstagmorgen gegen 03:15 Uhr ein Pkw einer Kontrolle unterzogen. Bei dem 34-jährigen Fahrer wurde deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Vortest brachte einen Atemalkoholwert von knapp ein Promille.

In allen Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugführer mussten eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Keine Aufzeichnungen über Lenk- und Ruhezeiten geführt

Die Alzenauer Polizei kontrollierte am Freitag, um 11:30 Uhr, einen Kleintransporter auf der Staatsstraße 2305 in Mömbris. Der 28-jährige Fahrer war im gewerblichen Güterverkehr unterwegs, führte jedoch keinerlei Aufzeichnungen über Lenk- und Ruhezeiten. Er muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Fahrten ohne Versicherungsschutz

Am Freitagnachmittag wurde in Alzenau in der Hanauer Straße ein 16-Jähriger auf einem E-Scooter mit abgelaufenen Versicherungskennzeichen gestoppt.

Gegen 17:15 Uhr am Samstagnachmittag fiel der Polizei in der Treibgasse in Aschaffenburg ein 35-Jähriger auf einem Kleinkraftrad mit abgelaufenen Versicherungskennzeichen auf.

Die Miltenberger Polizei stoppte am Samstag, gegen 11:15 Uhr den 69-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades "Im Steiner" in Kleinheubach. Das angebrachte Versicherungskennzeichen war bereits seit mehreren Jahren abgelaufen.

Die Fahrzeugführer müssen sich nun in einem Strafverfahren aufgrund eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

In diesem Zusammenhang weist das Polizeipräsidium Unterfranken nochmals darauf hin, dass seit dem 01. März 2024 ein blaues Versicherungskennzeichen für das Jahr 2024 benötigt wird.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

GROßOSTHEIM, OT. RINGHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Zeitraum von Mittwoch, 18:00 Uhr, und Freitag, 05:30 Uhr, wurde in der Hasselstraße ein abgestelltes blau-schwarzes Kleinkraftrad der Marke Yamaha entwendet.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Im Zeitraum von Donnerstag, 15:00 Uhr, bis Freitag, 18:30 Uhr, wurde in der Hefner-Alteneck-Straße ein geparkter schwarzer Honda im Bereich der Fahrertüre angefahren. Beim Unfallverursacher handelt es sich mutmaßlich um einen Lkw oder Transporter.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Im Zeitraum von Donnerstag, 20:00 Uhr, bis Freitag, 07:00 Uhr, wurde am Schloßplatz der Stromkasten an der Stadthalle beschädigt.

ASCHAFFENBURG / SCHWEINHEIM. Im Zeitraum von 12.02.2024 bis 22.03.2024 wurden auf einem Gartengrundstück in der Unterhainstraße mehrere Kunststoffrohre zerschnitten. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

ASCHAFFENBURG / SCHWEINHEIM. Im Zeitraum von Freitag, 17:30 Uhr, bis Samstag, 06:50 Uhr, wurden an zwei Einfamilienhäusern in der Althohlstraße die Schließmechanismen der Haustüre bei einem Eindringversuch beschädigt. Der Täter gelangte nicht in den Innenraum.

ASCHAFFENBURG / DAMM. Am Samstagabend, zwischen 20:00 Uhr und 22:30 Uhr, wurde in der Straße "Dämmer Tor" das Fahrradschloss an einem abgestellten E-Scooter mutmaßlich beim Entwendungsversuch beschädigt.

BESSENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstagnachmittag, zwischen 14:45 Uhr und 15:05 Uhr, wurde in einem Supermarkt in der Straße "Am Beetacker" ein in der Gemüseabteilung kurz abgelegter Geldbeutel entwendet. Die Täterin ist auf den Videoaufzeichnungen zu sehen. Es handelt sich um eine blonde, ca. 40 Jahre alte Frau mit kräftiger Statur.

ASCHAFFENBURG / LEIDER. Am Samstagvormittag, zwischen 05:40 Uhr und 12:15 Uhr, wurde im Sandrainweg ein angekettetes, weißes E-Bike der Marke Raymon aus einer Hofeinfahrt entwendet.

BESSENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstag, zwischen 11:15 Uhr und 14:15 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Seniorenheims in der Ludwig-Straub-Straße ein geparkter grauer Opel Mokka im Rahmen einer Unfallflucht am Heck beschädigt.

JOHANNESBERG, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Sonntag, 12:00 Uhr, und Samstag, 10:00 Uhr, wurden an Bauwägen in der Mühlbergstraße zwei Scheiben eingeschlagen, eine Türe versucht gewaltsam zu öffnen und an einer Scheibe mehrere Einschusslöcher verursacht. Die Schadenshöhe liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

OBERNBURG AM MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Freitag gegen 11:30 Uhr wurde an dem Bücherschrank in der Mainstraße einer Frau ihr Geldbeutel aus der Jackentasche entwendet. Neben ihr hielt sich eine Person mit orange-gelb gemusterter Jacke auf.

GROßWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Am Donnerstagabend, zwischen 19:00 Uhr und 20:15 Uhr, wurden aus dem Vorraum und dem Hof der Sporthalle in der Schulstraße zwei Fahrräder entwendet. Hierbei handelt es sich um ein schwarzes Damenrad der Marke Winora und ein silber-schwarzes Damenrad der Marke Hercules.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.